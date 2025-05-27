Cezaevi müdürü cinayetinden yargılanmıştı! Kardeş, kardeşi berberde vurdu

Samsun'da cezaevi müdürü cinayetinden hüküm giyip tahliye olan Barış Kol, berberde abisi tarafından silahla vurularak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Kol, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaçan şüpheli abiyi yakalamak için polis çalışma başlattı.

Samsun'da 1998 yılında cezaevi müdürü cinayetinde adı geçen ve cezasını tamamlayan şahıs, berberde abisi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan şahıs hastanede hayatını kaybetti.

Olay, İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi Divitçioğlu Caddesi üzerindeki bir berber dükkanında saat 16.15'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1998 yılında Samsun Kapalı Cezaevi Müdürü Zeki Bayrak'ın öldürülmesi olayında hapis cezası alan ve cezasını tamamlayan Barış Kol (43), berberde silahlı saldırıya uğradı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kafasından vurulan Barış Kol, olay yerine çağrılan ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Silahlı saldırgan ise otomobil ile kaçtı. Ağır yaralanan Barış Kol yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

CİNAYET ŞÜPHELİ HER YERDE ARANIYOR

Polis, silahlı saldırıyı Barış Kol'un abisi Ahmet Kol'un (46) gerçekleştirdiğini tespit etti. Firarda olan şahsı yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.