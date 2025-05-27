Ütü ile cinayette şok savunma: "Diğer yarımı kaybettim"

Tekirdağ'da eşi Elif Dim’i ütüyle darbederek öldüren Hasan Dim, hakim karşısında şok savunma yaptı. Zanlı Hasan Dim, "Diğer yarımı kaybettim" dedi.

Türkiye'de kadın cinayetlerinin ardı arkası kesilmiyor. Tekirdağ'da geçen yıl eşi Elif Dim'i ütüyle darp ederek öldüren katil zanlısı Hasan Dim'in yargılanmasına devam edildi. Hasan Dim, mahkemede şok savunmada bulundu.

CANİ EŞ BİR KEZ DAHA HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde 24 Ağustos 2024'te Elif Dim’in ölümüne neden olduğu öne sürülen eşi Hasan Dim’in, ‘tasarlayarak eşini öldürmek’ suçlamasıyla yargılandığı davanın duruşması Tekirdağ 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya hayatını kaybeden Elif Dim’in ailesi, taraf avukatları ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı. Hasan Dim, jandarma nezaretinde salona getirildi.

ŞOK SAVUNMA "DİĞER YARIMI KAYBETTİM"

Sanık Hasan Dim savunmasında, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Üzerime atılan suçları kabul etmiyorum. Ben eşimi tasarlayarak öldürmedim. Bu olaydan dolayı çok pişmanım, evet herkes bir şeyini kaybetti ama ben 18 yılımı paylaştığım diğer yarımı kaybettim. Ben eşimi ütü ile öldürmedim. Ütünün alt tarafı zaten kırıktı bunu bende biliyorum, o evde yaşayan herkeste biliyor. Ben ütüyü yerden alıp komodinin üstüne koydum. Ne ben katilim, ne de büyük oğlum benden şikayetçi olmadığı için hain. Yargılanma süresince adil yargılandığımı düşünüyorum. Taktir mahkemenin" dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Elif Dim’in ailesinin avukatları, sanığın hiçbir indirim uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Hasan Dim’in avukatı ise ek savunma süresi istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 18 Temmuz 2025 Cuma günü saat 10.00’a erteledi.

NE OLMUŞTU?

Tekirdağ'da çiğ köfte dükkanı bulunan Hasan Dim, geçen hafta cuma gecesi Süleymanpaşa ilçesi Çınarlı Mahallesi’ndeki evlerinde 2 çocuğunun annesi eşi Elif Dim ile tartıştı. Evde çocukların olmadığı sırada yaşanan tartışmada Hasan Dim, eşini döverek öldürdü. Evden çıkan Dim, mahallede kahvede oturan 17 yaşındaki oğlunun yanına giderek, “Anneni öldürdüm, eve git bak” dedikten sonra ayrıldı. Eve giden oğlu, annesinin cansız bedenini bulunca durumu polise bildirdi.