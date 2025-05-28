Ağabeyi kardeşini öldürmüştü... Berber koltuğunda ölüm düellosu yaşanmış!

Samsun'da Barış Kol, berberde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Kol'un katil zanlısının ağabeyi Ahmet Kol olduğu tespit edildi. Kameraya yansıyan cinayet anı görüntülerinde, Barış Kol'un da örtünün altından silahını çıkarttığı görüldü.

Korkunç olay Samsun'un İlkadım ilçesinde yaşandı. Berber dükkanı saat 16.15 sıralarında kana bulandı. Edinilen bilgiye göre, 1998 yılında Samsun Kapalı Cezaevi Müdürü Zeki Bayrak'ın öldürülmesi olayında Ali Kemal Kol ile birlikte hapis cezası alan ve cezasını tamamlayan Barış Kol (43), berberde tıraş olurken silahlı saldırıya uğradı.

Ağır yaralanan Barış Kol, ambulansla kaldırıldığı Gazi Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

AHMET KOL SİLAHINA ÖNCE DAVRANMIŞ

Cinayeti Barış Kol'un ağabeyi Ahmet Kol'un (46) işlediği belirlendi. Güvenlik kamerası görüntülerine göre, olay sırasında Barış Kol'un da ağabeyi Ahmet Kol'un arkasına geldiğinde üzerindeki örtünün altından silahını çıkarttığı görüldü.

Ancak Ahmet Kol'un, kardeşinden önce davranarak tabancasını doğrulttuğu ve ateş ettiği tespit edildi. Yapılan incelemelerde Barış Kol'un ensesinden giren merminin karşı taraftan çıktığı tespit edildi.

FİRARİ HER YERDE ARANIYOR

Ahmet Kol'un kardeşini vurduktan sonra olay yerinden kaçtığı, firarda olan zanlının yakalanması için polis ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.