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Samsun'da kan donduran olay: Yeğeninin kollarını tutup, "Vur lan vur" diyerek oğluna öldürtmüş!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Samsun&#039;da kan donduran olay: Yeğeninin kollarını tutup, &quot;Vur lan vur&quot; diyerek oğluna öldürtmüş!
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Samsun'da 16 yaşındaki çocuk, ablasını evlenmek için kaçıran amcasının oğlunu tabancayla vurarak öldürdü. Olayı azmettirdiği iddia edilen baba, adliyeye sevk edildi. Babanın, kızını kaçıran yeğeninin kollarını tuttuğu ve oğluna "Vur lan vur" dediği ortaya çıktı.

Samsun'un İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Talimhane Caddesi üzerinde bulunan ikinci el mobilya satışı yapan iş yerinde silahlı saldırı meydana geldi. 16 yaşındaki M.T., ablasını evlenmek için kaçıran amcasının oğlu Okan Doğan Torun (24) ile konuşmak için buluştu. M.T., tabancayla Okan Doğan Torun'u göğsünden vurarak ağır yaraladı.

Samsun'da kan donduran olay: Yeğeninin kollarını tutup,

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Torun, yaralı halde kaçarak bir kitapçıya sığındı. Bu sırada elinde tabanca ile cadde boyunca Torun'u kovalayan M.T., yeniden ateş açtı. Kurşunlardan biri, iş yeri önünde oturan D.A.'nın beline isabet ederek yaralanmasına yol açtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırdı. Okan Doğan Torun, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Samsun'da kan donduran olay: Yeğeninin kollarını tutup,
Okan Doğan Torun

"VUR LAN VUR"

Olaydan kısa süre sonra Güven Timleri tarafından yakalanan M.T., Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Olay sırasında kızını kaçıran yeğeni Gökhan Doğan Torun'un kollarını tutan baba H.İ.T.'nin (48), "Vur lan vur" diyerek, oğlu M.T.'ye silahla ateş açtırdığı ortaya çıktı.

Samsun'da kan donduran olay: Yeğeninin kollarını tutup,

BABA, ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olayı azmettirdiği iddia edilen M.T.'nin babası H.İ.T., Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polisteki sorguları tamamlanan M.T. ile babası H.İ.T., Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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