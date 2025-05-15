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Samsun'da halk sağlığına ciddi risk! 500 kilo iç yağı ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Samsun&#039;da halk sağlığına ciddi risk! 500 kilo iç yağı ele geçirildi
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Samsun'da İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Samsun İl Sağlık Müdürlüğü ile koordineli yürüttüğü denetimlerde uygunsuz şartlarda taşınan 500 kilogram iç yağına el koydu. Böylece halk sağlığını tehdit eden ciddi bir risk ortadan kaldırıldı.

Samsun'da gelen ihbar üzerine Yusuf Ziya Yılmaz Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde gerçekleştirilen denetimde, hijyen kurallarına aykırı şekilde taşınan iç yağı, ekiplerin müdahalesiyle yasal işlemler sonrası imha edildi. 

Samsun'da halk sağlığına ciddi risk! 500 kilo iç yağı ele geçirildi - 1. Resim

"VATANDAŞLARIMIZIN HUZUR VE GÜVENLİĞİ ADINA HİZMET VERİYORUZ"

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, denetim çalışmalarına büyük önem verdiklerini belirterek, "Belediye olarak birçok alanda vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği adına hizmet veriyoruz. Ancak bu hizmetlerin en başında halk sağlığını korumak geliyor. Bu yüzden denetim ve uygulamalarımıza özel önem veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Samsun'da halk sağlığına ciddi risk! 500 kilo iç yağı ele geçirildi - 2. Resim
İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz

"EN KÜÇÜK TAVİZE ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Kötü niyetli işletmelere karşı sıkı önlemler alındığını vurgulayan Kurnaz, "İlkadım genelinde zabıta ekiplerimiz, sağlık müdürlükleri ve güvenlik güçleriyle tam bir koordinasyon içinde çalışıyor. Vatandaşlarımızın sağlıklı gıdaya ulaşması için kötü niyetli kişi ve işletmelere karşı sıkı önlemler alıyoruz. Son olarak 500 kilogram iç yağına kullanılmadan önce el koyan ekiplerimize teşekkür ediyorum. Bu iş birliği başarımızın temelidir. Halk sağlığı konusunda en küçük bir tavize ya da boşluğa asla izin vermeyeceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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