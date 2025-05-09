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Samsun'da dehşet evi, bir aile kurşuna dizildi! Saldırgan kaçarken yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Samsun&#039;da dehşet evi, bir aile kurşuna dizildi! Saldırgan kaçarken yakalandı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Samsun'da bir aile evlerine giren silahlı sahsın saldırısına uğradı. Anne, baba ve çocuk kurşun yağmuruna tutuldu, ihbar üzerine adrese sevk edilen sağlıkçılar yaralılar hastaneye kaldırdı. Kaçan zanlı ise kısa sürede yakalandı.

Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Güzelyurt Mahallesi'nde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. İkametlerinde F.S.'nin silahlı saldırısına uğrayan B.B. (52), eşi S.B. (54) ile oğlu Ö.F.B. (29) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldırılarak tedavi altına alındı.

KAÇAN ZANLI YAKALANDI

Silahlı saldırgan kaçtı. Polis yaptığı araştırma sonucu F.S.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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