Samsun'da dehşet evi, bir aile kurşuna dizildi! Saldırgan kaçarken yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 9 Mayıs 2025 05:19 - Güncelleme: 9 Mayıs 2025 05:24 - Güncelleme:

Samsun'da bir aile evlerine giren silahlı sahsın saldırısına uğradı. Anne, baba ve çocuk kurşun yağmuruna tutuldu, ihbar üzerine adrese sevk edilen sağlıkçılar yaralılar hastaneye kaldırdı. Kaçan zanlı ise kısa sürede yakalandı.

Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Güzelyurt Mahallesi'nde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. İkametlerinde F.S.'nin silahlı saldırısına uğrayan B.B. (52), eşi S.B. (54) ile oğlu Ö.F.B. (29) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldırılarak tedavi altına alındı. İlgili Haber Okul çıkışı dehşet! Öğretmen Abdurrahim Yılmaz'ı silahla katlettiler KAÇAN ZANLI YAKALANDI Silahlı saldırgan kaçtı. Polis yaptığı araştırma sonucu F.S.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. İlgili Haber Beşiktaş'ta aynı gece ikinci kabus! Silahlar konuştu, herkes kaçıştı

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Sevda Altunbaş