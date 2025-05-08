Okul çıkışı dehşet! Öğretmen Abdurrahim Yılmaz'ı silahla katlettiler

Mardin'de sınıf öğretmeni Abdurrahim Yılmaz, okul çıkışı uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Korkunç olay Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaşandı. Yüzüncü Yıl İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olan 40 yaşındaki Abdurrahim Yılmaz, okul çıkışında henüz belirlenemeyen bir nedenle silahlı saldırıya uğradı.

İhbar sonrası çok sayıda ekip olay yerine sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Yılmaz, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.