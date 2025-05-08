Eski kocasının Neriman Onur'a yaşattıkları dehşete düşürdü! Oğlu babasını hastanelik etti...

Adana'da Neriman Onur, boşandığı eşi tarafından sokak ortasında vuruldu. Olay yerinde olan oğulları katil Mehmet Ali N.'yi döverek hastanelik ederken yaşananların her detayı kan dondurdu.

Kan donduran olay dün Adana'nın Seyhan ilçesinde yaşandı. Kumar bağımlısı 58 yaşındaki Mehmet Ali N. 2 yıl önce ayrı yaşamaya başladığı 6 ay önce de boşandığı Neriman Onur'un hayatını zindana çevirdi.

Şahıs, eski eşi Neriman Onur’u sık sık ölümle tehdit ederek, oğulları C.N. (20) ve Y.N.’ye de "Sizlere anne acısı yaşatacağım" dedi.

HAYATINI ZİNDAN ETMİŞ!

Yaklaşık 1 ay önce umreye giden Onur, seyahati öncesinde de ölüm içerikli mesajlar aldı. 10 gün önce Adana’ya dönen Onur'a eski eşinin tehditleri nedeniyle aşçı olarak çalıştığı iş yerine gidip gelirken büyük oğlu C.N. eşlik etmeye başladı.

BABASINI HASTANELİK ETTİ

Olay günü de iş çıkışı evinin bulunduğu noktada servisten inen kadınla oğlu birlikte alt geçide yöneldi. Bu sırada pusuda bekleyen şüpheli koca, yanlarına yaklaşarak tabancayla iki el ateş etti. Neriman Onur başına isabet eden kurşunla yere yığıldı. Oğlu C.N. ise babasının üzerine atlayarak, silahı alıp dövdü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Onur’un hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan şüpheli, Yunus timlerinin kontrolünde hastaneye kaldırıldı. Babasını darbeden C.N. de polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.N., çıkartıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Onur'un cenazesinin bugün defnedileceği öğrenildi. Şüpheli kocanın ise hastanede tedavisinin bitmesinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.