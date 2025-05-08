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Minguzzi cinayetinde duruşma ertelendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kadıköy'de bıçaklı saldırıya uğrayan Mattia Ahmet Minguzzi'nin ölümüyle ilgili 24'er yıla kadar hapsi istenen 2 sanığın yargılandığı davada ikinci duruşma görüldü. Dava 20 Haziran'a ertelendi.

İstanbul Kadıköy'de 24 Ocak tarihinde alışveriş yapmak için gittiği bit pazarında bıçaklı saldırıya uğrayan Mattia Ahmet Minguzzi'nin(15) ölümüne ilişkin 'çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 24'er yıla kadar hapsi istenen 2 sanık ikinci kez hakim karşısına çıktı.

ÇOK SAYIDA SİYASİ İSİM DE KATILDI

Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, baba Andrea Minguzzi, anne çellist Yasemin Akıncılar Minguzzi, teyze Aylin Akıncılar İyiyazıcıoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlı Aka, Ak Parti İstanbul Milletvekili Yıldız Konal Süslü, CHP İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Yadımcısı Suat Özçağdaş ve taraf avukatları katıldı. Aileye destek olabilmek için ailenin yakınları, Balıkesir'de bıçaklanarak öldürülen üniversiteli motokurye Ata Emre Akman’ın annesi Zuhal Akman ve çok sayıda vatandaş da adliyeye geldi.

Minguzzi cinayetinde karar duruşması! Acılı anneden "Çiçeğim" selamı - 1. Resim

DURUŞMA ERTELENDİ

Sanıklar B.B. ve U.B. duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Sanıklar 18 yaş altında olduğu için duruşma kapalı görüldü. Dava 20 Haziran'a ertelendi.

İki sanığın tutukluluğunun devam etmesine karar verildi.

Minguzzi cinayetinde karar duruşması! Acılı anneden "Çiçeğim" selamı - 2. Resim

ACILI ANNEDEN "ÇİÇEĞİM" SELAMI

Öte yandan, anne Yasemin Akıncılar Minguzzi'nin destek için gelen vatandaşları 'Çiçeğim' diyerek selamladığı duyuldu. Çok sayıda vatandaş duruşma öncesinde, 'Mattia Ahmet için adalet' şeklinde sloganı attı.

Minguzzi cinayetinde karar duruşması! Acılı anneden "Çiçeğim" selamı - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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