Kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Bir meslek grubuna daha yeşil pasaport verilebilir

Serbest muhasebeci mali müşavirler ile yeminli mali müşavirlerin 10 yıl görev yaptıktan sonra yeşil pasaport almasını sağlayacak kanun teklifi TBMM'ye sunuldu.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı, 28. Dönem İzmir Milletvekili Mustafa Bilici, TBMM'ye yeni bir kanun teklifi verdi.

İlgili Haber Sır cinayetlerin altından neler çıktı neler! 500 bin lira detayı kan dondurdu

10 YIL GÖREV YAPMIŞ OLMALARI GEREKECEK

Bu teklifte, serbest muhasebeci mali müşavirler ile yeminli mali müşavirlerin yeşil pasaport almasının yolu açılıyor. Teklif henüz TBMM'de görüşülmezken; Bilici'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

Mustafa Bilici

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına; Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ile Yeminli Mali Müşavirlerin 10 yıl görev yapmış olması durumunda yeşil pasaport verilmesi için kanun teklifimizi verdik. Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanının yazılı olarak cevaplaması için soru önergesi verdik."

YEŞİL PASAPORT NEDİR, NE İŞE YARAR?

Renginden dolayı yeşil pasaport olarak bilinen hususi pasaport, devlet adına çalışan memurlara ve belirli şartları taşıdıkları sürece bu memurların ailelerine, 10 yıllık süre ile verilir. Birçok ayrıcalık taşıyan bu pasaport, pek çok ülkeye belirli gün sayısı ile sınırlı olmak üzere vizesiz giriş yapılmasını sağlar.