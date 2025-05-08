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Kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Bir meslek grubuna daha yeşil pasaport verilebilir

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kanun teklifi Meclis&#039;e sunuldu! Bir meslek grubuna daha yeşil pasaport verilebilir
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Serbest muhasebeci mali müşavirler ile yeminli mali müşavirlerin 10 yıl görev yaptıktan sonra yeşil pasaport almasını sağlayacak kanun teklifi TBMM'ye sunuldu.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı, 28. Dönem İzmir Milletvekili Mustafa Bilici, TBMM'ye yeni bir kanun teklifi verdi.

10 YIL GÖREV YAPMIŞ OLMALARI GEREKECEK

Bu teklifte, serbest muhasebeci mali müşavirler ile yeminli mali müşavirlerin yeşil pasaport almasının yolu açılıyor. Teklif henüz TBMM'de görüşülmezken; Bilici'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

Mustafa Bilici
Mustafa Bilici

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına; Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ile Yeminli Mali Müşavirlerin 10 yıl görev yapmış olması durumunda yeşil pasaport verilmesi için kanun teklifimizi verdik. Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanının yazılı olarak cevaplaması için soru önergesi verdik."

YEŞİL PASAPORT NEDİR, NE İŞE YARAR?

Renginden dolayı yeşil pasaport olarak bilinen hususi pasaport, devlet adına çalışan memurlara ve belirli şartları taşıdıkları sürece bu memurların ailelerine, 10 yıllık süre ile verilir. Birçok ayrıcalık taşıyan bu pasaport, pek çok ülkeye belirli gün sayısı ile sınırlı olmak üzere vizesiz giriş yapılmasını sağlar. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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