Meryem'in minicik bedenini delik deşik etmişti... Katilin itirafı tüyler ürpertti

Bağcılar'da Zekeriya Ali, 12 yaşındaki Meryem Somou'yu önce kaldırım taşıyla darp etti ardından defalarca kez bıçakladı. Meryem'in 6 yaşındaki kardeşini de ağır yaralayan katil zanlısının cinayet itirafı ise kan dondurdu.

Dehşete düşüren olay İstanbul'un Bağcılar ilçesinde yaşandı. Ev taşlı saldırıya uğrayan 12 yaşındaki Meryem ölmüş, 6 yaşındaki kardeşi Ahmet ise hastaneye kaldırılmıştı.

Anne Guli Somou'nun çocukların tanımadığı kişilere kapıyı açmayacağını söylemesi üzerine, ekipler ailenin yakınlarını taradı.

KAN DONDURAN ADLİ TIP RAPORU

İncelenen kamera görüntülerinde, eldivenle eve geldiği tespit edilen Zekeriyya Ali, emniyetteki ilk ifadesinde cinayeti itiraf etti.

Adli Tıp Raporu'nda, hayatını kaybeden Meryem Somou'nun vücudunda 3 adet kesici, delici alet yarası ve 17 adet kesik vasıfta yara tespit edildi. Yaralanmaların öldürücü nitelikte olmadığı, Meryem'in ölümünün künt kafa travmasına bağlı kafatası kırıkları ile beyin doku harabiyeti sonucu oluştuğu tespit edildi.

Sabah'ın haberine göre, görüntülerde şüpheli Ali'nin, olay yerine gittiği, telefon ile ilgilendiği, elinde eldiven olduğu, olay yerinden hızla uzaklaştığı ve tedirgin haller içinde bulunduğu görüldü.

"SİNİRLENDİM BIÇAKLADIM"

Şüpheli Zekeriyya Ali, ifadesinde şunları söyledi:

"Olay günü eşimle birlikte maktulün evine gittik, sohbet ettik. Guli, çocuk odası lambasının arızalı olduğunu ve kendisinin değiştiremeyeceğini söyledi. 'Yardımcı olurum' diyerek evden ayrıldım. Nalburdan gerekli malzemeleri alıp eve geri geldim. Lambayı takmak üzere odaya yöneldim. Meryem bu sırada annesinin çantasını göstererek 'Annemin çantasında çok para var.' dedi. Aklımda hırsızlık yoktu, bir an aklıma paraları almak geldi. Mutfakta bulunan kaldırım taşını alarak odaya tekrar geldim ve Meryem'e taşla vurdum. Çantaya baktım, para olmadığını görünce sinirlendim. Çıkardığım bıçakla Meryem'e saldırdım. Sonra da Ahmet'e saldırdım ve evden çıktım"

20 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede şüpheli Zekeriyya Ali'nin Meryem Somou'ya karşı işlediği, 'bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve Ahmet Somou'ya karşı, 'bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla çocuğa karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapsi istendi.

Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame kabul edildi. Zekeriyya Ali, Bakırköy Adliyesi'nde önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.