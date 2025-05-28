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Borsa İstanbul'da yeni operasyon dalgası! Çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Borsa İstanbul&#039;da yeni operasyon dalgası! Çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Borsa İstanbul'da manipülasyon operasyonu çerçevesinde 9 ilde 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin Hektor", "Hektor As" ve "Borsa Dostlar Konağı" isimli sosyal medya sayfaları aracılığıyla manipülasyonu gerçekleştirdikleri belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Borsa İstanbul'da hisse fiyatlarındaki olağandışı dalgalanmalar üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, piyasa dolandırıcılığı ve suç örgütü kurma suçlamalarıyla 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Yapılan incelemelerde şüphelilerin Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri AŞ (PRKAB) ile Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama AŞ (DOBUR) hisselerinde manipülasyon yaptığını ortaya koydu.

SOSYAL MEDYAYI KULLANMIŞLAR

Bu manipülasyonların, "Hektor", "Hektor As" ve "Borsa Dostlar Konağı" isimli sosyal medya sayfaları aracılığıyla gerçekleştirildiği belirlendi.

Operasyon, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda İstanbul, İzmir, Ankara ve Şanlıurfa dahil olmak üzere toplam 9 ilde gerçekleştirildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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