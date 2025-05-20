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Borsa İstanbul'da manipülasyon operasyonu! 7 kişi yakayı ele verdi

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Borsa İstanbul&#039;da manipülasyon operasyonu! 7 kişi yakayı ele verdi
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Borsa İstanbul'da piyasa dolandırıcılığı yaptığı belirlenen 7 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon Ankara, Şanlıurfa ve İzmir'de gerçekleştirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosunca, BIST Pay Piyasası'nda işlem gören bazı sermaye piyasası araçları paylarında manipülatif hareketler yapıldığı iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Ankara, Şanlıurfa ve İzmir'de tespit edilen 7 şüpheli hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "piyasa dolandırıcılığı" suçlarından gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin şüphelileri yakalamaya yönelik çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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