Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > 15 yaşındaki çocuk AVM'de dehşeti yaşattı! Bıçağı önce müşterilere sonra kendine dayadı: O anlar kamerada

15 yaşındaki çocuk AVM'de dehşeti yaşattı! Bıçağı önce müşterilere sonra kendine dayadı: O anlar kamerada

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
15 yaşındaki çocuk AVM&#039;de dehşeti yaşattı! Bıçağı önce müşterilere sonra kendine dayadı: O anlar kamerada
3. Sayfa Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul'da bir AVM'de 15 yaşındaki çocuk elindeki bıçağı boğazına dayadı. Dehşet anlarına bir vatandaşın sandalyeli müdahalesi son verdi. Etkisiz hale getirilen çocuk, psikolojisinin bozuk olduğunu söyledi.

Korku dolu anlar  İstanbul'da bir AVM'de gerçekleşti. Elinde bıçakla restorana gelen 15 yaşındaki saldırgan, kesici aleti önce müşterilere sonra boğazına dayadı. 

EKOL TV'nin haberine göre, İstanbul'da bir AVM'de meydana gelen olayda elinde bıçakla restorana inen saldırgan, önce bıçağı restoranda bulunan müşterilere doğrulttu, ardından bir anda bıçağı boğazına dayadı.

Müşteriler büyük paniğe kapılırken bıçaklı saldırganı görenler çığlık çığlığa yardım istedi.

SANDALYEYLE KORKU DOLU ANLARA SON VERDİ

O anlarda saldırganı önlemek isteyen başka bir müşteri, eline bir sandalye alarak saldırgana vurdu ve etkisiz hale getirdi.

Müşterinin sandalye darbesiyle yere yığılan saldırgan, elindeki bıçağı bırakarak çaresiz ellerini havaya kaldırdı.

Bıçağın saldırganın elinden alınmasıyla restorandaki müşteriler rahat bir nefes alırken dehşet anları kameralara yansıdı.

"PSİKOLOJİK SORUNLARIM VAR" 

Olayın ardından gözaltına alınan 15 yaşındaki çocuk, karakolda verdiği ifadesinde psikolojik sorunları olduğunu söyledi.

Karakoldaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen saldırgan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Türkiye'den İran ve İsrail'e net mesaj: Savaş nedeni sayarızBorsa İstanbul'da manipülasyon operasyonu! 7 kişi yakayı ele verdi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Borsa İstanbul'da manipülasyon operasyonu! 7 kişi yakayı ele verdi - 3. SayfaBorsa İstanbul'da manipülasyon operasyonu!Diyarbakır'da İHA destekli dev uyuşturucu operasyonu! Milyonlarca kenevir, tonlarca esrar yakalandı - 3. SayfaDiyarbakır'da dev uyuşturucu operasyonu!Narin cinayetinde müebbet yemişti: Anne Yüksel Güran'ın cezaevindeki son hali ortaya çıktı - 3. SayfaYüksel Güran'ın cezaevindeki son hali ortaya çıktıMersin'de fabrika yangını! Ekipler bölgede - 3. SayfaDumanlar gökyüzünü kapladı!İstanbul'da polise ateş açıldı! Gece hareketli saatler - 3. Sayfaİstanbul'da polise ateş açıldı! Gece hareketli saatlerEsenyurt'ta korku dolu anlar! Panik yapan kadın 8'inci kattan atladı - 3. SayfaPanik yapan kadın 8'inci kattan atladı
Sonraki Haber Yükleniyor...