15 yaşındaki çocuk AVM'de dehşeti yaşattı! Bıçağı önce müşterilere sonra kendine dayadı: O anlar kamerada

İstanbul'da bir AVM'de 15 yaşındaki çocuk elindeki bıçağı boğazına dayadı. Dehşet anlarına bir vatandaşın sandalyeli müdahalesi son verdi. Etkisiz hale getirilen çocuk, psikolojisinin bozuk olduğunu söyledi.

Korku dolu anlar İstanbul'da bir AVM'de gerçekleşti. Elinde bıçakla restorana gelen 15 yaşındaki saldırgan, kesici aleti önce müşterilere sonra boğazına dayadı.

EKOL TV'nin haberine göre, İstanbul'da bir AVM'de meydana gelen olayda elinde bıçakla restorana inen saldırgan, önce bıçağı restoranda bulunan müşterilere doğrulttu, ardından bir anda bıçağı boğazına dayadı.

Müşteriler büyük paniğe kapılırken bıçaklı saldırganı görenler çığlık çığlığa yardım istedi.

SANDALYEYLE KORKU DOLU ANLARA SON VERDİ

O anlarda saldırganı önlemek isteyen başka bir müşteri, eline bir sandalye alarak saldırgana vurdu ve etkisiz hale getirdi.

Müşterinin sandalye darbesiyle yere yığılan saldırgan, elindeki bıçağı bırakarak çaresiz ellerini havaya kaldırdı.

Bıçağın saldırganın elinden alınmasıyla restorandaki müşteriler rahat bir nefes alırken dehşet anları kameralara yansıdı.

"PSİKOLOJİK SORUNLARIM VAR"

Olayın ardından gözaltına alınan 15 yaşındaki çocuk, karakolda verdiği ifadesinde psikolojik sorunları olduğunu söyledi.

Karakoldaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen saldırgan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.