Metrolar grevde mi? İstanbul ve Bursa'da ulaşım endişesi!

İstanbul ve Bursa’da toplu ulaşım hizmetlerinde ciddi aksamalar yaşanabilir. Her iki şehirde de metro ve raylı sistemlerde görev yapan işçiler, maaş taleplerinin karşılanmaması nedeniyle greve hazırlanıyor. Milyonlarca vatandaşın günlük ulaşımını etkileyebilecek gelişme şehirde büyük karmaşalara neden olabilir. Metrolar grevde mi, metro grevi ne kadar sürecek, otobüsler çalışıyor mu gibi sorular ise gündemde yerini buldu.

METROLAR GREVDE Mİ?

İstanbul’da raylı sistem çalışanlarını temsil eden Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası ile Metro İstanbul A.Ş. arasında süren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden bir türlü sonuç alınamadı. İşçilerin taleplerinin karşılanmaması üzerine 24 Nisan'da alınan grev kararı doğrultusunda 27 Mayıs'ta metro seferlerinin tamamen durdurulabileceği bildirildi.

Sendika yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, işverenin sunduğu teklifin beklentilerin oldukça altında kaldığı vurgulanarak, arabuluculuk sürecinin de sonuçsuz kaldığı ifade edildi. İşçilerin haklarının verilmemesi durumunda 27 Mayıs itibarıyla megakentte metro seferlerinin askıya alınacağı belirtildi.

BURSA’DA GREV BAŞLADI: BAŞKAN BOZBEY’DEN AÇIKLAMA

İstanbul’un ardından bir diğer kriz de Bursa’da yaşanıyor. BURULAŞ bünyesinde çalışan 2 bin 850 personeli kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, tarafların uzlaşamaması nedeniyle grev kararıyla sonuçlandı.

Sabah saatlerinde başlayan grevin ardından Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey bir açıklama yaptı.

Başkan Bozbey, işçilere piyasa şartlarının üzerinde teklifler sunulduğunu ancak sendika yönetiminin gerçekçi olmayan taleplerle masaya geldiğini ifade etti. Görüşmelerin bu nedenle tıkanma noktasına geldiğini söyleyen Bozbey, kamu kaynaklarının dengeli kullanılmasının önemine vurgu yaptı.

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ÖNERİLEN ÜCRETLER AÇIKLANDI! İŞTE RAKAMLAR

BURULAŞ’ın çalışanlarına sunduğu ücret teklifleri de kamuoyuyla paylaşıldı. 1 Ocak 2025 itibarıyla belirlenen net maaşlar:

Tren sürücüleri: 73.886 TL

Bakım formenleri: 79.576 TL

Şoförler: 62.300 TL

Temizlik personeli: 50.508 TL

1 Temmuz 2025'ten itibaren geçerli olacak yeni ücret planlamasında ise maaşlar şu şekilde güncellenecek:

Tren sürücüleri: 84.237 TL

Bakım formenleri: 90.951 TL

Şoförler: 69.585 TL

Temizlik personeli: 56.637 TL

ULAŞIM AKSAMASIN DİYE ALTERNATİFLER DEVREDE

Bursa’da toplu taşımanın tamamen durmaması için çeşitli tedbirler alınmaya başlandı. Başkan Bozbey, Özel Halk Otobüslerinin seferlerine devam edeceğini, böylece vatandaşların ulaşımda tamamen mağdur edilmesinin önüne geçileceğini dile getirdi. Ayrıca, belediyenin tüm imkanlarını harekete geçirerek krizin etkilerini minimize etmek için çalıştıklarını aktardı.