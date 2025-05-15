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İşçiler grev yaptı, İzmir sokakları çöp doldu

Kaynak: Anadolu Ajansı
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İşçiler grev yaptı, İzmir sokakları çöp doldu
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, maaşlarını eksik alan belediye işçilerinin iş bırakma eylemi nedeniyle çöp yığınları oluştu.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde Genel-İş Sendikası üyesi işçiler, maaşlarının bir bölümünün ödenmediği gerekçesiyle salı günü iş bırakma eylemi başlattı.

SOKAKLARI ÇÖPLER KAPLADI

Eylem nedeniyle temizlik hizmetlerinde aksamalar yaşandı, sokaklarda çöp yığınları ve kötü koku oluştu. Biriken çöplerin kaldırım ve yollara taştığı görüldü.

İşçiler grev yaptı, İzmir sokakları çöp doldu - 1. Resim

Ali Fuat Cebesoy Mahallesi'ndeki Kooperatif Evleri Pazar Yeri'nde dün kurulan pazarın ardından temizlik yapılmaması nedeniyle de çok miktarda çöp alanda kaldı.

İşçiler grev yaptı, İzmir sokakları çöp doldu - 2. Resim

Sendika ile belediyenin bugünkü görüşmelerinde maaşın kalan kısmının yatırılması için anlaşma sağladığı, işçilerin eylemi sonlandıracağı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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