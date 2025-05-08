Belediye işçileri greve gitti, ilçede çöp yığınları oluştu! "Bu görüntü resmen rezalet"

İzmir'in merkez Konak ilçesinde belediye işçileri, Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması sebebiyle greve gitme kararı aldı. İş bırakma nedeniyle cadde ve sokaklarda biriken çöp yığınları ve kötü koku ilçe halkının tepkisini beraberinde getirdi.

İzmir'de DİSK'e bağlı Genel İş 5 Nolu Şube ile Konak Belediyesi'ne bağlı Merbel AŞ arasında 11. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine işçiler greve gitti. 7 Mayıs'ta başlayan iş bırakma kararı sonrası temizlik hizmetleri aksadı.

YOL BOYUNCA ÇÖP YIĞINLARI

Çöplerin toplanmaması sebebiyle kötü koku oluştu. Biriken çöplerin kaldırım ve yollara taştığı gözlendi. Birçok cadde ve sokakta atıkların yol boyunca biriktiği görüldü.

HALK TEPKİLİ

Grev nedeniyle 2 gündür çöplerin biriktiğini belirten ilçe halkı, sorunun çözülmesini istedi.

ÇÖPLERİN ÜSTÜNÜ ÖRTTÜLER

Kemeraltı'nda sokak ortasındaki çöpleri gören turistler, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Esnaf ise çöplerin üzerini naylonla kapattı.

"DIŞARIDAN GELEN İNSANLARA REZİL OLUYORUZ"

Belediyeye tepki gösteren Hasan Sarpçı, "Milletin hakkını versinler, hayat şartları ağır. Çöpler sokağın ortasında, normal bir görüntü değil bu" dedi.

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Bir başka vatandaş, "İzmir'in yıllardır görüntüsü bu ve devam ediyor. Başka bir şehre gittiğimizde İzmir'in ne kadar kötü bir halde olduğunu anlıyoruz. Yerli ve yabancı birçok turistin geldiği Kemeraltı'ndaki bu görüntü resmen rezalet. Dışarıdan gelen insanlara İzmirliler olarak rezil oluyoruz. Buraya da bir kayyum atasınlar bari de kurtulalım bunlardan" şeklinde konuştu.

"YÖNETİCİLER DÜŞÜNSÜN"

Vatandaşlardan Mehmet Turhan, "55 senedir İzmir'deyim ve böyle bir şey görmemiştim ama 5-10 senedir her şeyi görüyorum. Vatandaşlar düşünsün bu görüntüyü. Bu yöneticiler düşünsün, yazık" açıklamasında bulundu.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA: SOKAĞA ÇÖP BIRAKMAYIN

Konak Belediyesi'nden yapılan açıklamada, sendikanın en düşük 52 bin 900 bin TL maaş teklifini reddettiğini duyuruldu ve vatandaşlar çöpler konusunda uyarıldı. Açıklamada, "Bu geçici süreçte çevre ve insan sağlığının korunması amacıyla kağıt, plastik, cam gibi evsel atıklarınızı ayrıştırmanız; mümkün olduğunca sokağa çöp bırakmamanızdır" denildi.