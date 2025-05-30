Bursa'da kan donduran cinayet! Babası oğlunu çiftlik evinde kanlar içinde buldu

Kaynak: Anadolu Ajansı 30 Mayıs 2025 04:46 - Güncelleme: 30 Mayıs 2025 05:02 - Güncelleme:

Bursa'da oğlundan haber alamayan adam kaldığı çiftlik evine gidince kan donduran bir manzara ile karşılaştı. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir kişi çiftlik evinde öldürülmüş halde bulundu. Mustafa Karaman'dan bir süredir haber alamayan babası, kırsal Üreğil Mahallesi'ndeki çiftlik evinde oğlunu kanlar içinde hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekibi sevk edildi. İlgili Haber İzmir'de cinayet! Tartıştığı kocasını tabancayla öldürdü BALTA İLE ÖLDÜMÜŞLER Ekiplerce yapılan incelemede Karaman'ın baltayla öldürüldüğü belirlendi. Karaman'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. İlgili Haber Samsun'daki kardeş cinayetinde yeni gelişme! Berber koltuğunda öldürülmüştü... POLİS ZANLININ PEŞİNDE Jandarma ekipleri, olayın şüphelisini bulmak için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Sevda Altunbaş