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Bursa'da kan donduran cinayet! Babası oğlunu çiftlik evinde kanlar içinde buldu

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Bursa&#039;da kan donduran cinayet! Babası oğlunu çiftlik evinde kanlar içinde buldu
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Bursa'da oğlundan haber alamayan adam kaldığı çiftlik evine gidince kan donduran bir manzara ile karşılaştı. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir kişi çiftlik evinde öldürülmüş halde bulundu. Mustafa Karaman'dan bir süredir haber alamayan babası, kırsal Üreğil Mahallesi'ndeki çiftlik evinde oğlunu kanlar içinde hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekibi sevk edildi.

BALTA İLE ÖLDÜMÜŞLER

Ekiplerce yapılan incelemede Karaman'ın baltayla öldürüldüğü belirlendi. Karaman'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

POLİS ZANLININ PEŞİNDE

Jandarma ekipleri, olayın şüphelisini bulmak için çalışma başlattı.

 

Kaynak: Anadolu Ajansı

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