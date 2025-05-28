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İzmir'de cinayet! Tartıştığı kocasını tabancayla öldürdü

Kaynak: Anadolu Ajansı
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İzmir&#039;de cinayet! Tartıştığı kocasını tabancayla öldürdü
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

İzmir'de bir kadın tartıştığı kocasını tabancayla ateş ederek öldürdü. Kadının cinayette kullandığı tabancayla birlikte gözaltına alındığı öğrenildi.

İzmir'in Konak ilçesi Tınaztepe Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın 5'inci katında F.K. ile eşi Ömer K. (44) arasında henüz belirlenemeyen nedenden tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine F.K. eşi Ömer K'ye tabancayla ateş etti. Tabanca seslerini duyan apartman sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

KOCA ÖLDÜ, KADIN GÖZALTINDA

Daireye gelen sağlık ve polis ekipleri, Ömer K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ömer K'nin cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis F.K'yi cinayette kullandığı tabancayla gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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