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İzmir'de şehrin ortasında orman yangını! Ekipler seferber oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı
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İzmir&#039;de şehrin ortasında orman yangını! Ekipler seferber oldu
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İzmir'in Balçova ilçesinde ağaçlık ve otluk alanda yangın çıktı. Yangın nedeniyle, çevrede bulunan tekne ve karavanlar da bölgeden uzaklaştırıldı. Ekipler, yangını söndürmek için zamana karşı yarış başlattı.

İzmir'in Balçova ilçesi Bahçelerarası Mahallesi'ndeki ağaçlık ve otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler, alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.

Yangın nedeniyle çevredeki tekne ve karavanlar da bölgeden uzaklaştırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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