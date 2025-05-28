Çankırı'da feci kaza! Otomobil takla attı, ölü ve yaralılar var

Çankırı’da orta refüje çarpıp takla atan otomobilde bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Çankırı’da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirirken, üç kişi yaralandı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kaza, Ankara-Çankırı kara yolu İnandık köyü mevkiinde meydana geldi. Hüseyin K. (55) idaresindeki 34 ZA 060 plakalı otomobil, orta refüje çarpmasının ardından kontrolden çıkarak takla attı.

1 ÖLÜ, 3 YARALI

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan Azime K. (51), olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Hüseyin K. ile araçtaki Tunahan K. (21) ve Şehri K. (53) yaralandı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Çankırı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.