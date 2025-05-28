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Milletvekilleri ve hakimlere suikast hazırlığı! Çeteye operasyon düzenlendi, 5 kişi tutuklandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Milletvekilleri ve hakimlere suikast hazırlığı! Çeteye operasyon düzenlendi, 5 kişi tutuklandı
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Brezilya’da milletvekilleri ve hakimlere suikast planlayan C4 adlı çeteye operasyon düzenlendi. 3 eyalette baskın yapıldı, 5 kişi tutuklandı. Çete, hedeflerini vurmak için kadınları yem olarak kullanıyordu.

Brezilya'da üst düzey devlet yetkililerine suikast ve casusluk planladığı iddia edilen bir suç çetesine yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. Brezilya Federal Polisi’nin açıklamasına göre, üç eyalette eş zamanlı yapılan baskınlarda çeteyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 5 kişi tutuklandı.

Açıklamada, çetenin adının “Komünistleri, Yolsuzları ve Suçluları Avlama Komutanlığı (C4)” olduğu belirtilirken, üyeleri arasında bir askeri personelin de bulunduğu bildirildi. C4 üyelerinin, milletvekilleri ve hakimler gibi üst düzey isimleri hedef almak için 26 bin ila 44 bin dolar arasında değişen ücretler talep ettiği, hedeflerine ulaşmak için ise kadınları tuzak olarak kullandığı aktarıldı.

HER ŞEY BİR AVUKATIN ÖLDÜRÜLMESİYLE BAŞLADI

Polis, çetenin ağır silahlara sahip olduğunu da duyururken, şu ana kadar herhangi bir üst düzey yetkilinin zarar görüp görmediğinin bilinmediğini kaydetti.

Söz konusu çete, Mato Grosso eyaletindeki Cuiabá kentinde bir avukatın öldürülmesiyle başlatılan soruşturma kapsamında ortaya çıkarıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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