Kentsel dönüşüm için toplumsal seferberlik!

GYODER, Türkiye’nin deprem gibi kritik risklerine çözüm sunan alanlarda farkındalık oluşturmak için çalışmalarını hızlandırıyor.

NECMİ ÇİÇEKÇİ - Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) 22 Mayıs’ı “Finansal Okuryazarlık Günü” ilan etmesiyle birlikte toplumun ekonomik karar alma kapasitesini artırma yönünde yeni bir adım atılmış oldu.

Bu anlamlı girişimi destekleyen Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER), gayrimenkul sektörü ve kentsel dönüşüm özelinde toplumsal bilinçlenmeyi hedefleyen projeleriyle dikkat çekiyor. GYODER, özellikle kentsel dönüşüm gibi hem bireylerin yaşam kalitesini doğrudan etkileyen hem de Türkiye’nin deprem gibi kritik risklerine çözüm sunan alanlarda farkındalık oluşturmak için çalışmalarını hızlandırıyor.

GENİŞ KİTLELERE ULAŞACAK

GYODER’in öncülüğünde kurulan Kentsel Dönüşüm Okuryazarlığı Platformu; kamu, özel sektör ve vatandaşlar arasında güven inşa etmeyi, bilgi kirliliğini önlemeyi ve dönüşüm süreçlerini daha şeffaf hâle getirmeyi amaçlıyor. Proje çerçevesinde vatandaşlara yönelik bilgilendirme faaliyetleri yürütülürken, teknik bilgiler sadeleştirilerek anlaşılır hâle getiriliyor.

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Projede “Sorularla Kentsel Dönüşüm” başlığı altında hazırlanan içeriklerle 50’den fazla konu başlığına açıklık getiriliyor. Aynı zamanda medya, podcast ve video içerikleri aracılığıyla geniş kitlelere ulaşılması hedefleniyor. Belediyelerin karşılaştığı sorunlara çözüm önerileri sunulurken, başarılı uygulama örnekleri de kamuoyuyla paylaşılıyor.

TOPLUMSAL BİLİNCİN ARTMASI GEREKİYOR

GYODER Başkanı Neşecan Çekici, kentsel dönüşümün sadece fiziki değil, aynı zamanda sosyal bir dönüşüm süreci olduğunu vurguluyor. Çekici “Kentsel dönüşüm çok paydaşlı ve stratejik öneme sahip bir süreç. Bu sürecin sağlıklı ilerleyebilmesi için yalnızca ekonomik değil, toplumsal bilinçlenme de gerekiyor. Halkın doğru bilgiye ulaşması, sürece aktif şekilde katılması ve güven ortamının sağlanması hayati önem taşıyor” dedi. Çekici ayrıca, Finansal Okuryazarlık Günü’nün sadece bireysel yatırım kararlarıyla sınırlı kalmayıp, toplum genelinde sürdürülebilir projelerin desteklenmesi açısından da değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. “GYODER olarak, sadece projeleri değil, bilinçli bireyleri de inşa etmeyi önemsiyoruz” diye konuştu.