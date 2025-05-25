Afet konutlarında daha iyiye teşvik! "Türkiye Afet Sonrası İyileştirme Planı" yürürlüğe girdi 

Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe giren Türkiye Afet Sonrası İyileştirme Planı, afet yönetimi stratejilerine yeni bir boyut getiriyor. TASİP yol haritasında, afet konutlarının inşasında “daha iyisini yap” yaklaşımı teşvik edilirken, daha iyisini yapmak için finansal kaynaklar oluşturulacak.

ESMA ALTIN - Türkiye’de son dönemde art arda yaşanan depremler, afetlere karşı etkin mücadele konusunu yeniden gündeme getirirken, Türkiye’nin bu anlamda yürüttüğü politikalarda yeni bir sayfa açılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yürürlüğe giren Türkiye Afet Sonrası İyileştirme Planı (TASİP) ile afet sonrası iyileştirme çalışmalarının planlı, sistematik, senkronize, kapsayıcı ve daha hızlı yapılmasının sağlanması, bu anlamda kurumlar arası iş birliğinin geliştirilmesi, kaynakların etkin kullanımının sağlanması, iyileştirme faaliyetleriyle ilgili rapor hazırlayarak sonraki afetlerde yönetim kabiliyetinin geliştirilmesi hedefleniyor.

TASİP, hasar gören ve kayba uğrayan varlıkların iyileştirilmesinin yanı sıra, afet tehlikelerinden uzak alanlarda, afetlere dirençli yapıların inşa edilmesi, sadece yapısal kayıpları değil, bunun yanında ekonomik, sosyal, çevresel ve kültürel kayıpların da giderilmesini kapsayan bütüncül bir yaklaşımla afet sonrası yaşamın normale döndürülmesini içeriyor.

YENİ HEDEFLER BELİRLENDİ

TASİP Uygulama Planı, tespit, takip ve tatbik olmak üzere dijital ortamda hazırlanacak 3 formdan oluşacak. 4 amaç, 13 strateji ve 50 eylemden oluşan TASİP’te yer alan hedefler özetle şöyle:

