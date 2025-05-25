Afet konutlarında daha iyiye teşvik! "Türkiye Afet Sonrası İyileştirme Planı" yürürlüğe girdi
Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe giren Türkiye Afet Sonrası İyileştirme Planı, afet yönetimi stratejilerine yeni bir boyut getiriyor. TASİP yol haritasında, afet konutlarının inşasında “daha iyisini yap” yaklaşımı teşvik edilirken, daha iyisini yapmak için finansal kaynaklar oluşturulacak.
ESMA ALTIN - Türkiye’de son dönemde art arda yaşanan depremler, afetlere karşı etkin mücadele konusunu yeniden gündeme getirirken, Türkiye’nin bu anlamda yürüttüğü politikalarda yeni bir sayfa açılıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yürürlüğe giren Türkiye Afet Sonrası İyileştirme Planı (TASİP) ile afet sonrası iyileştirme çalışmalarının planlı, sistematik, senkronize, kapsayıcı ve daha hızlı yapılmasının sağlanması, bu anlamda kurumlar arası iş birliğinin geliştirilmesi, kaynakların etkin kullanımının sağlanması, iyileştirme faaliyetleriyle ilgili rapor hazırlayarak sonraki afetlerde yönetim kabiliyetinin geliştirilmesi hedefleniyor.
TASİP, hasar gören ve kayba uğrayan varlıkların iyileştirilmesinin yanı sıra, afet tehlikelerinden uzak alanlarda, afetlere dirençli yapıların inşa edilmesi, sadece yapısal kayıpları değil, bunun yanında ekonomik, sosyal, çevresel ve kültürel kayıpların da giderilmesini kapsayan bütüncül bir yaklaşımla afet sonrası yaşamın normale döndürülmesini içeriyor.
YENİ HEDEFLER BELİRLENDİ
TASİP Uygulama Planı, tespit, takip ve tatbik olmak üzere dijital ortamda hazırlanacak 3 formdan oluşacak. 4 amaç, 13 strateji ve 50 eylemden oluşan TASİP’te yer alan hedefler özetle şöyle:
- Afet sonrası yeni yerleşim alanları oluşturulurken erişilebilirlik standartlarına uygun, sosyal hayatı destekleyen kapsayıcı projeler hazırlanacak.
- Afet konutları ile yeni yerleşim alanlarının projelendirilmesinde ve inşasında; afete dayanıklı, enerji etkin, akıllı ve yeşil yapı çözümleriyle “daha iyisini yap” yaklaşımı teşvik edilecek.
- “Daha iyisini yap” yaklaşımını desteklemek için finansal kaynaklar oluşturulacak.
- Afet sonrasında yerleşim yerlerinin arazi kullanımı, imar planları revize edilecek.
- Afet sonrası onarılan veya yeniden inşa edilen yerleşim yeri altyapılarında, teknolojik mühendislik yaklaşımları benimsenecek.
- Yeniden inşa sürecinde risk azaltma yaklaşımı göz önünde bulundurularak alternatifli altyapı sistemleri planlanacak.
- Yerelde afet atığı yönetimi planları hazırlanacak.
- İyileştirme faaliyetlerinde öncelikle yerel iş gücünden faydalanılacak.
- Afet bölgesine yönelik istihdamı destekleyici uygulamalar geliştirilecek.
- Afetten kaynaklı fiziksel, kimyasal ve biyolojik risklerin önlenmesi ve gıda güvenliğinin temin edilmesine yönelik standartlar belirlenecek.
- Afet sigortalarının kapsadığı afet çeşitliliği artırılacak.
- Kültür varlıklar, muhtemel başka bir afette zarar görmemesi için öncelikleri belirlenerek restore edilecek.
- Afetten etkilenen alanlardaki taşınır kültür varlıklarının güvenli alanlara taşınarak muhafaza edilmesi için planlama yapılacak.
- Etkin bilgi yönetimi için bilişim altyapısı oluşturulacak.
- Afetten etkilenen bölgede iyileştirme çalışmalarının kısa sürede ve etkin sonuçlar vermesi için Ulusal TASİP Kurulu oluşturulacak.