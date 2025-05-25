Kredili satışlardaki artış sektöre moral oluyor! Bankalar kredi musluklarını açıyor

Konut satışlarında son 8 aydır nakit alımları ile başlayan ivme, yerini ipotekli satışlara bırakıyor. Sektörde kredi kullanım oranı yavaş yavaş artmaya başladı. Nisan ayı konut satış verilerine göre ipotekli konut alımları yılın ilk dört ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 99,4 oranında artış gösterdi. Sektör oyuncuları “Bankalar konut kredilerine daha olumlu yaklaşmaya başladı” ifadelerini kullanıyor.

NECMİ ÇİÇEKÇİ - Konut satışlarındaki ivme devam ediyor. Bu yıl sonunda 1,5 milyon adetlik rekor tahminleri güçleniyor. Satış tarafında “ipotekli” olanların payının yükseliyor olması sektör açısından olumlu bir gelişme. Sayfamızda uzun zamandır gündeme taşıdığımız “bankaların kredi verme konusunda ellerini sıkı tutması” konusu yavaş yavaş çözülüyor. Konut alımındaki iştaha karşılıksız kalamayan bankalar muslukları açmaya başladı. Temmuz 2024 ile başlayan ve o dönem daha çok nakit alımı ile dönen konut satışları yerini kredili alımlara bırakıyor.

'DAHA OLUMLU YAKLAŞIYORUZ'

Son açıklanan nisan ayı konut satış verilerine göre “ipotekli konut alımı” yüzde 99,4 oranında artış gösterdi. 2024 senesinin ilk dört ayda toplamda sadece yaklaşık 35 bin ipotekli satış yapılırken 2025 yılının ilk dört ayında 69 bin ipotekli konut satışı yapıldı. Kredili satışların artışı sektörün daha iyi yerlere geleceğinin habercisi olarak görülüyor. Konuyla ilgili bankacılık kaynakları şu ifadeleri kullanıyor: Konut talebi durmadı, sadece ertelendi. Faizlerin daha ulaşılabilir seviyelere gelmesiyle birlikte kredili alım yeniden cazip hâle geldi. Bankalar olarak bu talebe daha olumlu yaklaşmaya başladık” ifadelerini kullandı.

EKONOMİYE GÜVEN SATIŞLARI ETKİLİYOR

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde kredili satışlar artarken, Anadolu’da bazı şehirlerde hâlâ nakit alım ağırlıklı bir tablo gözlemleniyor. Ancak uzmanlar, krediye erişimin kolaylaşmasının bu farkı zamanla azaltacağını ve daha dengeli bir satış haritası oluşacağını öngörüyor. TÜİK verilerine göre tüketici güven endeksinde son iki ayda görülen hafif yükselişin, konut alımlarındaki artışla paralellik göstermesi dikkat çekiyor. Ekonomistler, kredili alım trendinin istikrarlı biçimde sürmesi hâlinde, inşaat ve bağlı sektörlerde de istihdam ve üretim artışı görülebileceğini belirtiyor.

ORTA GELİR GRUBU DA KONUT ALIMINA GEÇTİ

Gayrimenkul uzmanları ipotekli satışlardaki yükselişi “psikolojik bir eşik” olarak değerlendiriyor. “İpotekli satışların toplam satışlar içindeki oranı arttıkça, piyasaya olan güven de artar. Bu durum, hem arz tarafını hem de alıcıyı cesaretlendirir” açıklaması yapan sektör oyuncuları, yıl sonu hedefi olan 1,5 milyon satış adedine ulaşılabileceğini vurguluyor. Gayrimenkul danışmanları, artan kredili satışların yatırım amaçlı alımlardan ziyade, oturum amaçlı konutlara yöneldiğini belirtiyor. Özellikle ilk defa ev sahibi olacak orta gelir grubunun yeniden piyasaya dönmesi, sektör için önemli bir gelişme olarak görülüyor. Bu eğilim, konut piyasasında fiyat dengesi ve arz talep uyumunun yeniden kurulmasına yardımcı olabilir.