Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Ömer Faruk Bingöl

Ömer Faruk Bingöl

Ömer Faruk Bingöl

Ömer Faruk Bingöl Son Yazıları
18 Mayıs 2025
En kötüsü bitti mi?
11 Mayıs 2025
Borsada dikkat çekenler
4 Mayıs 2025
Sektörlerde 12 aylık getiriler
27 Nisan 2025
Hangi fonda, ne kadar prim?
Ömer Faruk Bingöl - Tüm Yazılarını Oku

Finansal okuryazarlık ve altın-konut yatırımı...

25 Mayıs 2025 02:00 | Güncelleme :24 Mayıs 2025 23:43
A -
A +

Geçen hafta 22 Mayıs tarihi ilk defa “Finansal Okuryazarlık Günü” olarak kutlanmaya başlandı. Bundan sonra bu tarih, her yıl aynı tema ile kutlanacak. Finansal okuryazarlık özünde “doğru yatırım-doğru tasarruf” sorularına odaklanır. Cevap ararken de iktisat biliminden destek alır.

 

Toplumda ise geleneksel yatırım araçlarının açık ara altın ve konut olduğunu biliyoruz. Ali Rıza Amcanın, Ayşe Teyzenin bu iki yatırım tercihinin, özünde bir finansal okuryazarlık disiplinine dayandığı da pek söylenemez.

 

Konuta bakarsak… Büyüklerimiz “defansı sağlama almak” için “dört duvar olsun benim olsun” saikiyle konut almayı hep önemsemiştir. Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi tarafından geçen hafta açıklanan verilere göre; ülkede ortalama 100 metrekare konutun satış fiyatı 3 milyon 547 bin 900 TL olmuş. Aynı evin ortalama kirası 21 bin 650 TL… İstanbul Gayrimenkul Değerleme tarafından paylaşılan verilere göre ise son 5 yılda konut fiyatları %1225 artmış! Konut almanın sonucu gayet ortada…

 

Gelelim altına ve yine son 5 yıla… Mayıs 2020’de 380 TL’den kapanış yapan gram altın, geçen hafta 4.200 TL olmuş. 5 yılda %1000 artış! “Altın altındır” diyerek dişinden tırnağından artanı “gram gram” yastık altına atanlara, başka yatırım ne kadar cazip gelebilir?

 

Finansal okuryazarlık bilincinin gelişmesi çok önemli. İşin özünde, okul harçlıklarını biriktirmekten tutun da emeklilik dönemine kadar devam edecek kişisel bir tasarruf ve yatırım planı oluşturmak ve bunu yönetebilmek var. Konut ve altın dışındaki yatırım araçlarını da süzgeçten geçirebilmek ve varsa oradaki fırsatları da değerlendirebilmek… Hem portföy çeşitliliği hem de finansal piyasaların derinleşmesi anlamında büyük katkı sağlar.

GEÇEN HAFTA 10.000 TL NE OLDU?

ALTIN (Gram) ..............................10.487
MEVDUAT (TL) ............................10.079
DOLAR..........................................10.053
BORSA (BIST100) .........................9.677

 

Not: 16.05.2025 / 23.05.2025


YÜKSELENLER (BIST100)

HİSSE..............SON.............. DEĞİŞİM
RALYH .............. 142,10 .................%9,73
EFORC ............. 101,80 ................%6,54
GRTHO ...........284,00 .................%5,58
KOZAA ...............87,25 ................%5,06
CANTE ...................1,71 .................%4,91

DÜŞENLER (BIST100)

HİSSE..............SON.............. DEĞİŞİM
OBAMS ...............61,65 ...............%-13,41
FROTO ..............86,90 .............. %-10,18
TOASO ............. 195,40 .............%-10,08
AGHOL.............269,25 ...............%-8,65
DOAS ...............185,00 ............... %-8,52

Ne Oldu?

TCMB, yıl sonu enflasyon tahminini %24 ve tahmin aralığını %19-%29 bandında sabit tuttu.

 

Mayıs 2025 Beklenti Anketi'ne göre hane halkının 12 aylık enflasyon beklentisi %59,9 oldu.

Ne Olacak?

27 Mayıs Salı
ABD/Tüketici Güveni (Mayıs)

 

28 Mayıs Çarşamba
ABD/FMOC Tutanakları

 

30 Mayıs Cuma
Türkiye/1. Çeyrek Büyüme

 

 

 

Ömer Faruk Bingöl'ün önceki yazıları... 

Türkiye Gazetesi >Yazarlar >Ömer Faruk Bingöl >
Finansal okuryazarlık ve altın-konut yatırımı...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ömer Faruk Bingöl - Son Yazıları
18 Mayıs 2025
En kötüsü bitti mi?
11 Mayıs 2025
Borsada dikkat çekenler
4 Mayıs 2025
Sektörlerde 12 aylık getiriler
27 Nisan 2025
Hangi fonda, ne kadar prim?
Ömer Faruk Bingöl - Tüm Yazılarını Oku >>