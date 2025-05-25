Finansal okuryazarlık ve altın-konut yatırımı...

Geçen hafta 22 Mayıs tarihi ilk defa “Finansal Okuryazarlık Günü” olarak kutlanmaya başlandı. Bundan sonra bu tarih, her yıl aynı tema ile kutlanacak. Finansal okuryazarlık özünde “doğru yatırım-doğru tasarruf” sorularına odaklanır. Cevap ararken de iktisat biliminden destek alır.

Toplumda ise geleneksel yatırım araçlarının açık ara altın ve konut olduğunu biliyoruz. Ali Rıza Amcanın, Ayşe Teyzenin bu iki yatırım tercihinin, özünde bir finansal okuryazarlık disiplinine dayandığı da pek söylenemez.

Konuta bakarsak… Büyüklerimiz “defansı sağlama almak” için “dört duvar olsun benim olsun” saikiyle konut almayı hep önemsemiştir. Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi tarafından geçen hafta açıklanan verilere göre; ülkede ortalama 100 metrekare konutun satış fiyatı 3 milyon 547 bin 900 TL olmuş. Aynı evin ortalama kirası 21 bin 650 TL… İstanbul Gayrimenkul Değerleme tarafından paylaşılan verilere göre ise son 5 yılda konut fiyatları %1225 artmış! Konut almanın sonucu gayet ortada…

Gelelim altına ve yine son 5 yıla… Mayıs 2020’de 380 TL’den kapanış yapan gram altın, geçen hafta 4.200 TL olmuş. 5 yılda %1000 artış! “Altın altındır” diyerek dişinden tırnağından artanı “gram gram” yastık altına atanlara, başka yatırım ne kadar cazip gelebilir?

GEÇEN HAFTA 10.000 TL NE OLDU?

Finansal okuryazarlık bilincinin gelişmesi çok önemli. İşin özünde, okul harçlıklarını biriktirmekten tutun da emeklilik dönemine kadar devam edecek kişisel bir tasarruf ve yatırım planı oluşturmak ve bunu yönetebilmek var. Konut ve altın dışındaki yatırım araçlarını da süzgeçten geçirebilmek ve varsa oradaki fırsatları da değerlendirebilmek… Hem portföy çeşitliliği hem de finansal piyasaların derinleşmesi anlamında büyük katkı sağlar.

ALTIN (Gram) ..............................10.487

MEVDUAT (TL) ............................10.079

DOLAR..........................................10.053

BORSA (BIST100) .........................9.677



YÜKSELENLER (BIST100)

16.05.2025 / 23.05.2025

HİSSE..............SON.............. DEĞİŞİM

RALYH .............. 142,10 .................%9,73

EFORC ............. 101,80 ................%6,54

GRTHO ...........284,00 .................%5,58

KOZAA ...............87,25 ................%5,06

CANTE ...................1,71 .................%4,91

DÜŞENLER (BIST100)

HİSSE..............SON.............. DEĞİŞİM

OBAMS ...............61,65 ...............%-13,41

FROTO ..............86,90 .............. %-10,18

TOASO ............. 195,40 .............%-10,08

AGHOL.............269,25 ...............%-8,65

DOAS ...............185,00 ............... %-8,52

Ne Oldu?

TCMB, yıl sonu enflasyon tahminini %24 ve tahmin aralığını %19-%29 bandında sabit tuttu.

Ne Olacak?

Mayıs 2025 Beklenti Anketi'ne göre hane halkının 12 aylık enflasyon beklentisi %59,9 oldu.

27 Mayıs Salı

ABD/Tüketici Güveni (Mayıs)

ABD/FMOC Tutanakları

Türkiye/1. Çeyrek Büyüme