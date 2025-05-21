İstanbul'da deprem ana şokun artçısı mı? Naci Görür ve Şükrü Ersoy'dan ilk açıklama geldi

İstanbul, 23 Nisan'da meydana gelen 6.2'lik depremin ardından bugün bir kez daha sallandı. Büyükçekmece açıklarında meydana gelen 4.0'lık depremin ardından Deprem Uzmanı Naci Görür'den ilk açıklama geldi. Depremin merkez üssüne işaret eden Görür, "stres alanı değişimleri devam ediyor" dedi. Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy ise "enerji boşalımı komşu faylara geçebilir" diyerek uyardı.

İstanbullular bir kez daha deprem ile sallandı. 23 Nisan'da yaşanan 6.2'lik depremin üstünden yaklaşık 1 ay sonra Büyükçekmece açıklarında 4.0'lık bir deprem daha meydana geldi.

Özellikle Avrupa yakasında hissedilen depreme ilişkin gözler, deprem uzmanlarından gelecek açıklamalara çevrildi. Ünlü Yer Bilimci Naci Görür ve Prof. Dr. Şükrü Ersoy depreme ilişkin ilk değerlendirmesini yaptı.

23 NİSAN'DAN BERİ STRES ALANI DEĞİŞİYOR

Depremin merkez üssüne işaret eden Görür, sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Silivri- Büykçekmece arasında 4,2 deprem oldu. Bu deprem kırılması muhtemel Kumburgaz Fayı üzerinde . 23 Nisandan beri bu fayda küçük stres alanı değişimleri devam ediyor. Geçmiş olsun."

DEPREM HİSSEDİLDİ, PEKİ YIKICI ETKİ OLUŞTURDU MU?

TGRT Haber canlı yayınına katılan Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, şunları kaydetti:

"4.0 büyüklüğündeki deprem hissedilebilir ama yıkıcı, hasar verici bir deprem değil. Bu bakımdan korkulacak bir şey yok. 23 Nisan'da yaşanan 6.2 ve 5.9'luk depremlerin yaşandığı Kumburgaz fayında yaşandı. Bu depremde ana şokun ardından yaşanan artçılar kabul edilebilir.

ENERJİ YAVAŞ YAVAŞ BOŞALIYOR ANCAK...

Buradaki enerji yavaş yavaş boşalıyor. Her gün 2-3 tane depremler olurken sayı azalıyor. Kumburgaz fayında enerji boşalımı rahatlama olduğunu söyleyebiliriz. Ancak enerji boşalımı komşu faya aktarılır. Komşu faylarda bir hareketlilik yok. Spekülatif olur.

DEPREMLER BİR AY DAHA SÜREBİLİR

Depremler 1 aydır sürüyor. 6.2'nin artçıları bir ay daha devam edebilir. Hayli azaldı, uzun da sürmeyebilir. Orta büyüklükteki bir depremin aylarca sürecek bir artçısı olmaz. Sürekli olacak diyemeyiz."