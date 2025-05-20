Ateş Çemberi'ndeki Papua Yeni Gine'de 6,6 büyüklüğünde deprem!
Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Dünyanın ateş çemberinde yer alan Papua Yeni Gine açıklarında 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Okyanusya ülkesi Papua Yeni Gine'de 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği açıklandı.
DÜNYANIN ATEŞ ÇEMBERİNDE BÜYÜK DEPREM
ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), Papua Yeni Gine'nin Angoram kentinin kuzeydoğusunda 6.6 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Yaşanan sarsıntı 53 kilometre (32,93 mil) derinlikte meydana geldi.
TSUNAMİ RİSKİ VAR MI?
Filipinler saatiyle 23:06'da meydana gelen deprem nedeniyle herhangi bir tsunami tehdidinin olmadığı açıklandı.
Papua Yeni Gine, dünyadaki depremlerin ve volkanik faaliyetlerin çoğunun meydana geldiği 'Pasifik Ateş Çemberi' üzerinde yer alıyor.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Baki Sancak