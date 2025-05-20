Son dakika! İstanbul'da hissedilen korkutan bir deprem oldu

İstanbul'da hissedilen korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD, Marmara Denizi'nde yaşanan depremin 4 büyüklüğünde olduğunu bildirdi. İstanbul Valisi Davut Gül, depremin ardından olumsuz bir durumun tespit edilmediğini ifade etti.

İstanbul'da hissedilen korkutan bir deprem oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada Marmara Denizi'nde yaşanan depremin 4 büyüklüğünde olduğu ifade edildi.

AFAD depremin saat 23:36'da yaşandığını aktardı.

Depremin yerin 8.16 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

Depremin, İstanbul'un Büyükçekmece ilçesine uzaklığı 23 kilometre olarak belirlendi.

VALİ GÜL: OLUMSUZ BİR DURUM TESPİT EDİLMEDİ

İstanbul Valisi Davut Gül, Büyükçekmece açıklarında 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini belirterek, "Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Şu ana kadar bir olumsuzluk tespit edilmemiştir" dedi.

İstanbul Valisi Davut Gül, Marmara Denizi Büyükçekmece açıklarında meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yaptı. Vali Gül, "AFAD verilerine göre, Marmara Denizi Büyükçekmece’de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Şu ana kadar bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Allah, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun" dedi.

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