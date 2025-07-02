Bursa'nın ardından bir deprem de Erzurum'da! AFAD ilk verileri paylaştı

Erzurum'un Köprüköy ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD ilk verileri açıkladı.

Dünden beri Bursa/Gemlik merkezli depremler İstanbul dahil tüm Marmara'yı sallarken, bu kez de Erzurum'da deprem meydana geldi.

AFAD DUYURDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgilere göre, Erzurum'un Köprüköy ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 16.58’de meydana gelen depremin derinliği 6,92 kilometre olarak ölçüldü.