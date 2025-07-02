Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Bursa'nın ardından bir deprem de Erzurum'da! AFAD ilk verileri paylaştı

Bursa'nın ardından bir deprem de Erzurum'da! AFAD ilk verileri paylaştı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bursa&#039;nın ardından bir deprem de Erzurum&#039;da! AFAD ilk verileri paylaştı
Deprem, Erzurum, AFAD, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Erzurum'un Köprüköy ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD ilk verileri açıkladı.

Dünden beri Bursa/Gemlik merkezli depremler İstanbul dahil tüm Marmara'yı sallarken, bu kez de Erzurum'da deprem meydana geldi.

AFAD DUYURDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgilere göre, Erzurum'un Köprüköy ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 16.58’de meydana gelen depremin derinliği 6,92 kilometre olarak ölçüldü.  

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Ortaköy Camisi'ndeki CHP detayı sosyal medyayı karıştırdı! Skandal tabela tarihi fotoğrafla gün yüzüne çıktıTürkiye fındıktan milyarlarca dolar kazandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Özgür Özel'den İzmir Büyükşehir soruşturması açıklaması: Tunç Soyer'in de yanına otururum - GündemÖzel, İzmir'de konuştu: Soyer'in yanına otururumBahçede çim biçerken kolunu kaptırdı! İmdadına helikopter ambulans koştu - GündemBahçede çim biçerken kolunu kaptırdı! İmdadına helikopter ambulans koştuSkandal karikatür soruşturmasında 4 Leman çalışanı tutuklandı - Gündem4 kişi hakkında karar verildiBakan Ersoy, 'Terörsüz Türkiye'de Hakkari'ye çıkarma yaptı - GündemBakan Ersoy, 'Terörsüz Türkiye'de Hakkari'ye çıkarma yaptıOrtaköy Camisi'ndeki CHP detayı sosyal medyayı karıştırdı! Skandal tabela tarihi fotoğrafla gün yüzüne çıktı - GündemÜnlü camide CHP detayı ortalığı karıştırdıMuhtarın kahreden ölümü! Yolda yürürken fenalaştı, hastanede can verdi - GündemYolda yürürken fenalaştı, hastanede can verdi
Sonraki Haber Yükleniyor...