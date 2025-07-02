Bursa'nın ardından bir deprem de Erzurum'da! AFAD ilk verileri paylaştı
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Erzurum'un Köprüköy ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD ilk verileri açıkladı.
Dünden beri Bursa/Gemlik merkezli depremler İstanbul dahil tüm Marmara'yı sallarken, bu kez de Erzurum'da deprem meydana geldi.
AFAD DUYURDU
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgilere göre, Erzurum'un Köprüköy ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 16.58’de meydana gelen depremin derinliği 6,92 kilometre olarak ölçüldü.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Gözde Nur Bayar