Ege Denizi'nde korkutan deprem! Yunanistan'ın Girit Adası sallandı, ilk veriler geldi
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Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Ege Denizi, son dakika bir depremle sarsıldı. Yunanistan'ın Girit Adası'nda 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin Türkiye kıyılarına uzaklığı ise 225 kilometre olarak ölçüldü.
Son dakika deprem haberi... Yunanistan'ın Girit Adası, saat 08.59'da 4 büyüklüğünde depremle sarsıldı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Girit Adası merkezli deprem, yerin 8 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Depremin Türkiye kıyılarına uzaklığı ise 225 kilometre olarak ölçüldü.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Abdullah Aydemir