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Ege Denizi'nde korkutan deprem! Yunanistan'ın Girit Adası sallandı, ilk veriler geldi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ege Denizi, son dakika bir depremle sarsıldı. Yunanistan'ın Girit Adası'nda 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin Türkiye kıyılarına uzaklığı ise 225 kilometre olarak ölçüldü.

Son dakika deprem haberi... Yunanistan'ın Girit Adası, saat 08.59'da 4 büyüklüğünde depremle sarsıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Girit Adası merkezli deprem, yerin 8 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Depremin Türkiye kıyılarına uzaklığı ise 225 kilometre olarak ölçüldü.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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