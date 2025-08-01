Kütahya Simav'da deprem! 5 dakikalık kabus... İşte ilk veriler

Yurdun dört bir yanından korkutan deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak sismik hareketliliği sürdüğü Kütahya sallandı. Sabah saatlerinde peş peşe meydana gelen depremler paniğe sebep oldu. AFAD ilk verileri internet sitesi üzerinden duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kütahya'nın Simav ilçesinde sabah saatlerinde gerçekleşen sarsıntılar bölge halkını korkuttu.

PEŞ PEŞE ARTÇILAR!

Saat 07.15'te büyüklüğü 3.4 olan depremin ardından yine aynı dakikalarda 3.8'lik bir sarsıntı daha meydana geldi. Artçı saat 07.17'de yeniden 3.8 olarak geldi.

Arçtıların derinliği ise 11.19 olarak kayıtlara geçti.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.