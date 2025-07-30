Irak'ta petrol sahasına bomba yüklü İHA saldırısı! Patlamadan düştü
Dünya Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Kuzey Irak’ta tansiyon yeniden yükseldi! Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Erbil’e bağlı Mahmur ilçesi yakınlarında bomba yüklü bir insansız hava aracının (İHA) petrol sahalarını hedef aldığını duyurdu. Sabah saat 09.30 sularında gerçekleşen olayda, patlayıcı yüklü İHA hedefe ulaşamadan yere çakıldı.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Terörle Mücadele Birimi, Erbil'e bağlı Mahmur ilçesi sınırlarındaki Du Girdkan köyü yakınlarında bomba yüklü bir insansız hava aracının (İHA) düştüğünü duyurdu.
Yerel saatle sabah 09.30 sularında gerçekleşen olayda, İHA'nın petrol sahalarını hedef aldığı ancak hedefine ulaşamadan yere çakıldığı açıklandı.
Açıklamada, "Bugün yerel saatle sabah 09.30’da Erbil'e bağlı Mahmur ilçesi sınırlarındaki Du Girdkan köyü yakınlarında bomba yüklü bir insansız hava aracı (İHA), petrol sahalarının hedef alındığı bir saldırıda hedefine ulaşamadan düştü, bomba yüklü araç patlamadı" denildi.
İNCELEME SÜRÜYOR
Güvenlik kaynakları, bölgede geniş çaplı bir güvenlik önlemi alındığını ve olayla ilgili incelemelerin sürdüğünü iletti.
AYNI BÖLGEDE DAHA ÖNCE DE SALDIRI YAŞANDI
IKBY Terörle Mücadele Birimi, 28 Temmuz Pazartesi günü Erbil’in batısındaki Habat ilçesine bağlı Rizgary nahiyesinde de benzer bir olay yaşandığını açıklamıştı. O gün düşen patlayıcı yüklü İHA'da herhangi bir can kaybı yaşanmamıştı. Aynı gün Kavargosk köyü yakınlarında başka bir İHA'nın daha düştüğü rapor edilmişti.
PETROL SAHALARI SON DÖNEMDE HEDEFTE
IKBY sınırları içindeki petrol sahaları, Temmuz ayının başından bu yana aralıklarla düzenlenen İHA saldırılarının hedefinde bulunuyor. Bölge yönetimi, güvenlik önlemlerini artırsa da saldırı girişimleri sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Muzeyyen Bıyık