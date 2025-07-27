Irak karıştı: Haşdi Şabi Güçleri hükümet binasını bastı
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Irak’ın başkenti Bağdat’ta İran destekli Haşdi Şabi’ye bağlı silahlı bir grup, Tarım Bakanlığı’na ait bir kamu binasını resmi izin olmadan basarak kontrol altına almaya çalıştı.
Irak'ın başkenti Bağdat'ta, Haşdi Şabi güçlerinin Tarım Bakanlığına bağlı bir kamu binasını basarak kontrol altına almaya çalıştığı ve güvenlik güçleriyle silahlı çatışmaya girdiği bildirildi. Olay sonrası 14 kişi gözaltına alındı.
RESMİ EMİR OLMADAN BASKIN: DEVLET KURUMUNA SİLAHLI MÜDAHALE
Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığından yapılan açıklamada, Haşdi Şabi mensubu silahlı bir grubun herhangi bir resmi emir veya izin olmaksızın Tarım Bakanlığına ait bir devlet binasına zorla girdiği belirtildi. Açıklamada, grubun binayı kontrol altına almaya çalıştığı sırada güvenlik güçlerine ateş açtığı ifade edildi.
14 HAŞDİ ŞABİ MENSUBU GÖZALTINDA
Güvenlik güçleri ile yaşanan çatışmanın ardından 14 kişinin gözaltına alındığı ve yapılan kimlik tespitlerinde bu kişilerin Haşdi Şabi’ye bağlı 45. ve 46. tugaylarda görev yaptığının ortaya çıktığı kaydedildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında yasal sürecin başlatıldığı açıklandı.
SUDANİ'DEN TALİMAT: ÜST DÜZEY SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olayın ardından Irak Başbakanı ve Başkomutanı Muhammed Şiya es-Sudani, gelişmelerin tüm yönleriyle açığa kavuşturulması için üst düzey bir soruşturma komisyonu kurulması talimatını verdi.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Muzeyyen Bıyık