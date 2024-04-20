Irak'ta patlama sesleri! Kimliği belirsiz uçaklar İran destekli güçleri vurdu

Haşdi Şabi karargahının bulunduğu konum

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İsrail'in dün gece yaptığı misilleme saldırısının ardından Irak'ın başkenti Bağdat'ın güneyindeki Babil şehrinde şiddetli bir patlama yaşanıyor. İran destekli Haşd el-Şabi'nin karargah olarak kullanılan bir askeri üsse kimliği belirsiz savaş uçakları tarafından saldırı düzenlendiği belirtiliyor.