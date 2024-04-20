Irak'ta patlama sesleri! Kimliği belirsiz uçaklar İran destekli güçleri vurdu
Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi
Irak'ın Babil şehrinde İran destekli Haşdi Şabi milislerine kimliği belirsiz savaş uçakları saldırı düzenledi.
İsrail'in dün gece yaptığı misilleme saldırısının ardından Irak'ın başkenti Bağdat'ın güneyindeki Babil şehrinde şiddetli bir patlama yaşanıyor. İran destekli Haşd el-Şabi'nin karargah olarak kullanılan bir askeri üsse kimliği belirsiz savaş uçakları tarafından saldırı düzenlendiği belirtiliyor.
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Düzenleyen: Baki Sancak - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi