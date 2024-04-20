Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Irak'ta patlama sesleri! Kimliği belirsiz uçaklar İran destekli güçleri vurdu

Irak'ta patlama sesleri! Kimliği belirsiz uçaklar İran destekli güçleri vurdu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Irak&#039;ta patlama sesleri! Kimliği belirsiz uçaklar İran destekli güçleri vurdu

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Irak'ın Babil şehrinde İran destekli Haşdi Şabi milislerine kimliği belirsiz savaş uçakları saldırı düzenledi.

İsrail'in dün gece yaptığı misilleme saldırısının ardından Irak'ın başkenti Bağdat'ın güneyindeki Babil şehrinde şiddetli bir patlama yaşanıyor. İran destekli Haşd el-Şabi'nin karargah olarak kullanılan bir askeri üsse kimliği belirsiz savaş uçakları tarafından saldırı düzenlendiği belirtiliyor.
 
Irak'ta patlama sesleri! Kimliği belirsiz uçaklar İran destekli güçleri vurdu - 1. Resim
Haşdi Şabi karargahının bulunduğu konum
 
Son dakika haberinin ayrıntıları geliyor...
 
Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
E-Devlet'e erişim sorunu yaşanıyor! E-Devlet çöktü mü?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
NATO’dan Ukrayna’ya hava savunma desteği, "Hayırseverlik değil, güvenliğimize yatırım" - DünyaNATO’dan Ukrayna’ya hava savunma desteği, "Hayırseverlik değil, güvenliğimize yatırım"Irak Başbakanı Sudani: "Erdoğan'ın ziyareti 'gelir geçer türden bir ziyaret' olmayacak" - DünyaIrak Başbakanı Sudani: "Erdoğan'ın ziyareti 'gelir geçer türden bir ziyaret' olmayacak"ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan İsrail'in Refah saldırısı planı ile ilgili açıklama! - DünyaABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan İsrail'in Refah saldırısı planı ile ilgili açıklama!Elon Musk sordu: ‘Vine geri gelsin mi?' Cevap TikTok'u endişelendirdi - DünyaElon Musk sordu: ‘Vine geri gelsin mi?' Cevap TikTok'u endişelendirdiDünyaca ünlü hacker grubu Anonymous: "İsrail ordusunu hackledik, 230 binden fazla belgeyi ele geçirdik" - Dünya"IDF'ye girdik, çeyrek milyonlarca belgeyi ele geçirdik"İktidarını Kaosa Borçlu! Binyamin Netanyahu Kimdir? - Dünyaİktidarını Kaosa Borçlu! Binyamin Netanyahu Kimdir?
Sonraki Haber Yükleniyor...