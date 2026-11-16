Türkiye B ligine düştü mü, A Ligi'nde kalma ihtimali var mı? Fransa-Türkiye maç sonucu ve Uluslar Ligi puan durumu

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi A Ligi'ndeki mücadelesinde grup aşaması sona erdi. Ay-Yıldızlı ekip, 15 Kasım 2026 Pazar günü Fransa deplasmanında oynadığı son karşılaşmadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Alınan yenilginin ardından ''Türkiye B ligine düştü mü, A Ligi'nde kalma ihtimali var mı?'' sorusu da gündeme geldi.

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Fransa-Türkiye maçından elde edilen sonuçla A1 Grubu'nu 6 maçta 6 yenilgi alarak puansız tamamlayan Türkiye, son sıraya yerleşti. Millilerin Fransa karşısındaki mağlubiyetinin ardından gözler, UEFA Uluslar Ligi'nde uygulanacak küme düşme sistemine çevrildi. Peki, Türkiye B Ligi'ne düştü mü, A Ligi'nde kalma ihtimali var mı?

TÜRKİYE B LİGİ'NE DÜŞTÜ MÜ?

Türkiye'nin A1 Grubu'nu son sırada tamamlaması kesinleşti ancak doğrudan B Ligi'ne düşmedi. 2026/27 UEFA Uluslar Ligi sezonunda uygulanan yeni sisteme göre A Ligi'ndeki dört grubun en düşük sıralamaya sahip iki dördüncüsü doğrudan B Ligi'ne gönderilecek.

Türkiye B ligine düştü mü, A Liginde kalma ihtimali var mı? Fransa-Türkiye maç sonucu ve Uluslar Ligi puan durumu

Diğer iki grubun dördüncü sıradaki takımları ise B Ligi gruplarını ikinci sırada tamamlayan ekiplerle A/B play-off karşılaşmalarına çıkacak. Bu eşleşmelerin galipleri A Ligi'nde mücadele etmeyi sürdürecek.

Dolayısıyla Türkiye'nin doğrudan küme düşüp düşmeyeceği, diğer grupların son maçları ve dördüncü sıradaki takımların genel sıralamasıyla belli olacak.

Türkiye açısından bu akşam A2 Grubu'nda oynanacak Yunanistan-Sırbistan karşılaşması oldukça kritik. Sırbistan'ın alacağı sonuç, millilerin doğrudan düşme ile play-off oynama seçeneklerinden hangisiyle karşılaşacağını belirleyecek.

Türkiye B ligine düştü mü, A Liginde kalma ihtimali var mı? Fransa-Türkiye maç sonucu ve Uluslar Ligi puan durumu

TÜRKİYE'NİN A LİGİ'NDE KALMA İHTİMALİ VAR MI?

Türkiye'nin A Ligi'nde kalma ihtimali hala var. A1 Grubu'nu puansız tamamlayan Türkiye, -11 averaj ve 4 golle sezonu bitirdi. A3 Grubu'nda ise Çekya da puan alamadan -11 averajla son sırada kaldı. Ancak Çekya'nın attığı gol sayısının Türkiye'den daha az olması nedeniyle genel sıralamada millilerin gerisinde bulunması, doğrudan düşecek takımlardan birinin belirlenmesinde etkili oldu.

Türkiye B ligine düştü mü, A Liginde kalma ihtimali var mı? Fransa-Türkiye maç sonucu ve Uluslar Ligi puan durumu

Türkiye'nin akıbetini belirleyecek diğer takım ise Sırbistan olacak. A2 Grubu'nda son sırada bulunan Sırbistan, Yunanistan karşısında alacağı sonuca göre Türkiye'nin önüne geçebilir veya gerisinde kalabilir. Sırbistan'ın averajının Türkiye'nin -11 değerinden daha aşağıda kalması halinde Sırbistan doğrudan küme düşme tehlikesiyle karşılaşacak. Bu durumda da Türkiye, genel sıralamada daha üstte yer alarak A/B play-off oynama hakkını elde edebilecek.

Türkiye B ligine düştü mü, A Liginde kalma ihtimali var mı? Fransa-Türkiye maç sonucu ve Uluslar Ligi puan durumu

FRANSA-TÜRKİYE MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki altıncı ve son maçında Fransa ile karşı karşıya geldi. Fransa'nın Bordeaux kentindeki Atlantique Bordeaux Métropole Stadyumu'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da önemli gol fırsatları yakalamasına rağmen fileler havalanmadı. İkinci yarının 49. dakikasında Emirhan Topçu'nun kendi kalesine attığı golle Fransa 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip, 80. dakikada Eli Junior Kroupi'nin kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı.

Türkiye B ligine düştü mü, A Liginde kalma ihtimali var mı? Fransa-Türkiye maç sonucu ve Uluslar Ligi puan durumu

Milli Takım, karşılaşmanın son bölümünde skoru değiştirmek için baskısını artırdı. Arda Güler'in 90. dakikada kullandığı kornerde iyi yükselen Abdülkerim Bardakcı, kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek farkı bire indirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 2-1 Fransa'nın üstünlüğüyle tamamlandı.

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