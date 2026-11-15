A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki son maçında Fransa deplasmanına çıkıyor. Bordeaux'da oynanacak kritik mücadele öncesinde gözler iki takımın sahaya çıkması beklenen ilk 11'lerine çevrildi. Türkiye Fransa maçında kimler eksik, kimler sakat ve cezalı merak edilirken Türkiye Fransa ilk 11 (muhtemel) maç kadrosu netleşti.

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Türkiye Fransa ilk 11 (muhtemel) maç kadrosu tüm futbolseverlerin gündeminde! A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fransa karşılaşmasında Belçika maçına kıyasla farklı bir kadro ve oyun planı tercih edebileceklerini açıkladı. Takımın galibiyete ihtiyaç duyduğunu belirten Yalçın, fiziksel açıdan hazır olmayan bazı futbolcuları kontrollü şekilde kullanmaya çalıştıklarını söyledi. Belçika maçının ardından kısa bir hazırlık süresi bulunduğuna dikkat çeken teknik adam, Fransa karşılaşmasında 5-6 farklı oyuncunun ilk 11'de görev alabileceğini dile getirdi. Peki, Türkiye Fransa maçında kimler eksik, kimler sakat ve cezalı?

Türkiye Fransa ilk 11 (muhtemel) maç kadrosu! Türkiye Fransa maçında kimler eksik, kimler sakat ve cezalı?

TÜRKİYE FRANSA MAÇINDA KİMLER EKSİK, KİMLER SAKAT VE CEZALI?

A Milli Takım'da Fransa karşılaşması öncesinde iki önemli eksik bulunuyor. Ozan Kabak, Belçika maçında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştüğü için Fransa karşısında forma giyemeyecek. Uğurcan Çakır ise omzundaki sakatlık nedeniyle maç kadrosundan çıkarıldı. Milli kalecinin yerine Berke Özer'in ilk 11'de görev yapması bekleniyor.

Türkiye Fransa ilk 11 (muhtemel) maç kadrosu! Türkiye Fransa maçında kimler eksik, kimler sakat ve cezalı?

ABDÜLKERİM BARDAKCI, FERDİ KADIOĞLU VE KENAN YILDIZ OYNAYACAK MI?

Abdülkerim Bardakcı'nın kart cezası sona ererken Fransa karşısında oynayabilecek. Ferdi Kadıoğlu'nun fiziksel durumu da teknik heyet tarafından takip ediliyor. Oyuncunun ilk 11'de yer alıp almayacağına ilişkin kesin karar maç saatine yakın netleşecek. Kenan Yıldız ise sakatlığı nedeniyle kasım ayı milli takım aday kadrosunda yer almadı.

Türkiye Fransa ilk 11 (muhtemel) maç kadrosu! Türkiye Fransa maçında kimler eksik, kimler sakat ve cezalı?

TÜRKİYE FRANSA İLK 11 (MUHTEMEL) MAÇ KADROSU

Fransa: Maignan, Gusto, Konate, Jacquet, Truffert, Cherki, Da Cunha, Rabiot, Olise, Doue, Mbappe

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Yunus Akgün, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Enes Ünal

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