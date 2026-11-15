A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki son karşılaşmasında Fransa'ya konuk oluyor. Ay-yıldızlı ekibin Bordeaux kentinde oynayacağı kritik mücadele öncesinde futbolseverler ''Türkiye Fransa maçı hangi kanalda, saat kaçta?'' araştırmaya başladı. İşte, Türkiye Fransa maçı şifresiz canlı yayın bilgileri ve muhtemel 11'ler...

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Türkiye Fransa maçı hangi kanalda, saat kaçta merak edilirken mücadeleye Bordeaux'da bulunan Matmut Atlantique Stadı ev sahipliği yapacak. Karşılaşmada İngiltere Futbol Federasyonundan Chris Kavanagh düdük çalacak. Kavanagh'ın yardımcılık görevlerini Dan Cook ve Ian Hussin üstlenecek. Robert Jones ise karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak görev yapacak. Grubun aynı saatte oynanacak diğer karşılaşmasında Belçika ile İtalya, Brüksel'de karşı karşıya gelecek.

TÜRKİYE FRANSA MAÇI ŞİFRESİZ CANLI YAYIN HANGİ KANALDA?

Milli heyecanı ekran başından takip etmek isteyen futbolseverler için karşılaşmanın yayın adresi belli oldu. Fransa-Türkiye maçı ATV'den canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.Türkiye Fransa maçını canlı izlemek isteyenler, televizyon üzerinden ATV yayınını takip edebilecekler.

Türkiye Fransa maçı şifresiz canlı yayın bilgileri! Milli maç hangi kanalda, saat kaçta?

TÜRKİYE FRANSA MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

A Milli Futbol Takımı'nın Fransa ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi karşılaşması, 15 Kasım 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Fransa'nın Bordeaux kentindeki Matmut Atlantique Stadı'nda yapılacak müsabakanın başlama düdüğü Türkiye saatiyle 22.45'te çalacak.

Türkiye Fransa maçı şifresiz canlı yayın bilgileri! Milli maç hangi kanalda, saat kaçta?

TÜRKİYE FRANSA MUHTEMEL 11

Fransa: Maignan, Gusto, Konate, Jacquet, Truffert, Cherki, Da Cunha, Rabiot, Olise, Doue, Mbappe

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Yunus Akgün, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Enes Ünal

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