A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki altıncı ve son maçında deplasmanda Fransa ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi açıklamalarda bulunan teknik direktör Zinedine Zidane, Türkiye'nin kadrosundaki yıldız isme dikkat çekti. A Milli Takım'ın eksik isimlerini değerlendiren Zidane, yıldız ismi "Her zaman takımına etki etmeyi başarıyor. Bu da nasıl bir oyuncu olduğunu kanıtlıyor" sözleri ile övdü.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup son maçında bugün Fransa deplasmanına çıkıyor.

Bordeaux şehrindeki Matmut Atlantique Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.45'te başlayacak.

Zidane, Türkiye maçı öncesi milli yıldızı işaret etti: Her zaman başarıyor

Fransa basınından TF1'e konuşan; Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Zinedine Zidane, Fransa ile Türkiye arasında oynanacak karşılaşma öncesi yaptığı açıklamada Türkiye'nin kadrosundaki eksikleri değerlendirdi.

Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Zinedine Zidane

ARDA GÜLER'E ÖVGÜLER YAĞDIRDI

Zidane, "Türkiye'de bazı oyuncular eksik olduğunda işlerin zorlaşabileceği düşünülebilir, bu doğru. Ancak Arda Güler, her zaman takımına etki etmeyi başarıyor. Bu da nasıl bir oyuncu olduğunu kanıtlıyor" dedi.

Arda Güler

GRUPTA SON SIRADA

A Ligi'nde oynadığı ilk 5 maçı da kaybeden milli takım 1. Grup'ta puansız olarak son sırada yer alıyor.

Türkiye, Kocaeli'de Fransa'ya 1-0, Bursa'da İtalya'ya 4-1, deplasmanda Belçika'ya 3-0, Bologna'da İtalya'ya 3-1 ve İzmir'de Belçika'ya 2-1 kaybetti.

Grupta İtalya ve Fransa'nın 10'ar, Belçika'nın ise 9 puanı bulunuyor.

Zidane, Türkiye maçı öncesi milli yıldızı işaret etti: Her zaman başarıyor

ABDÜLKERİM DÖNÜYOR, OZAN CEZALI

Ay-yıldızlı ekipte kart cezası biten Abdülkerim Bardakcı, Fransa karşısında forma giyebilecek.

Belçika maçında gördüğü kartla cezalı duruma düşen ve kamptan ayrılan Ozan Kabak ise Fransa karşısında sahada olamayacak.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR İspanyol basınından çarpıcı Arda Güler analizi: Artık imkansız

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala