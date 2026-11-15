İspanyol basınından çarpıcı Arda Güler analizi: Artık imkansız
Milli yıldız Arda Güler, Real Madrid'de sergilediği performansla adından söz ettirmeye devam ediyor. İspanyol basını Arda Güler'in karnesini "Artık aksinin olması imkansız" vurgusu ile analiz etti. Milli yıldıza ilişkin çarpıcı sözler dikkat çekti.
Real Madrid'de forma giyen milli yıldız Arda Güler, kendisine yönelik beklentileri boşa çıkarmayarak, başarılı performansını sürdürüyor.
2023'te Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Güler, Ancelotti dönemindeki ilk iki sezona kıyasla çok daha başarılı bir karne ortaya koyuyor.
Mili yıldız, başarılı performansı ile eflatun-beyazlıların dokunulmazı haline geldi.
NTV Spor'un İspanyol basınından Fichajes'ten çevirdiği yazıda; Arda Güler'in hücumdaki sorumluluğu alarak kendini kanıtlamak adına son adımı attığı ve Real Madrid'deki kaderinin tamamen değiştiğinin altı çizildi.
Real Madrid'de artık Arda Güler'siz bir sistemin imkansız görüldüğü vurgulandı.
İşte o yazıdan bazı bölümler:
"Geçtiğimiz sezon, 49 maçta 6 gol ve 14 asist ile Arda Güler'in çok daha etkili bir oyuncu olduğunu görmeye başladık. Real Madrid ile zorlu bir sezon geçirmesine rağmen, Türk oyuncu, mevcut projenin temelini oluşturacak futbolculardan biri olduğunu zaten gösteriyordu.
Ancak genç yıldızın bu noktada o son adımı da atması gerekiyordu: Eskiden böyle düşünmeyen José Mourinho'nun fikrini tamamen değiştirerek, artık onun gözünde “dokunulmaz” bir oyuncuya dönüşmek…
Portekizli teknik adam, oyuncunun uzun zamandır talep ettiği o liderlik rütbesini sonunda kendisine verdi. Portekizli çalıştırıcı bu hamlesinin karşılığını da hızlıca aldı; zira Arda artık eflatun-beyazlı kulübün hücum hattındaki en büyük lideri konumunda ve bunun yanı sıra savunma çalışkanlığı, kalitesi ve tüm hatlar arasındaki dengeye yaptığı katkıyla da öne çıkıyor."