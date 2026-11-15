Berkun Oya kimdir? Bir Başkadır 2.sezonunda Muzzafer karakterini canlandırdı

Bir Başkadır'ın 2. sezonunda Muzaffer karakterini dizinin senaristi ve yönetmeni Berkun Oya canlandırdı. Oya, performansıyla sosyal medyanın en çok beğenilen ve paylaşılan isimlerinden biri oldu. Peki, Bir Başkadır 'ın Muzzafer 'i Berkun Oya kimdir?

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Türk tiyatro yazarı, senarist, aktör, tiyatro ve film yönetmeni Berkun Oya, 3 Mart 1977 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. Ortaöğrenimi Koç Özel Lisesinde tamamladı. 1998 yılında, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Aynı yıl Krek Tiyatro Topluluğu'nu kurdu. 2003 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun talebi üzerine, Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Yaban adlı romanını oyunlaştırdı.

2002 yılında televizyon için hazırladığı ve TRT'de yayınlanan "Şapkadan Babam Çıktı" adlı drama dizisinin senaristlik ve yapımcılığını üstlendi.

2007 yılında vizyona girmiş olan "İyi Seneler Londra" başlıklı filmi yönetti. 44. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yarışma filmi olarak yer alan İyi Seneler Londra, The European Independent Film Festival ECU 2008 Film Festivali'nde açılış filmi olarak gösterildi. Sonrasında, Strasbourg International Film Festival'da 2008 yılında En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Senaryo kategorilerinde ödüle aday gösterildi ve Berkun Oya, En İyi Yönetmen Ödülü'ne layık görüldü.

2008 Avrasya Uluslararası Film Festivali'nde jüri üyesi olarak görev aldı.

2010 yılında International Royal Court Residency programı dâhilinde Londra'daki The Royal Court Theatre'da tamamladığı Güzel Şeyler Bizim Tarafta tiyatro oyunu ile, 2011 yılında Heidelberg Stückemarkt Tiyatro Festivali'nde "Büyük Ödül"ü kazandı.

İLK SEZONU 2020'DE YAYIMLANDI

12 Kasım 2020'de gösterime giren, Bir Başkadır, Türkiye’de farklı sosyo-kültürel sınıflar arasındaki gerilimleri, bireysel travmalar ve gündelik pratikleri üzerinden ele alan bir dramatik televizyon dizisidir. Dizi, özellikle seküler ve muhafazakar kimlikler arasındaki karşılaşmaları, karakterlerin iç dünyalarına odaklanarak temsil etmektedir.

Bazı akademik ve eleştirel değerlendirmelerde ise dizinin karakterleri sosyolojik temsillere indirgediği ve belirli sınıfsal bakış açılarını yeniden ürettiği yönünde eleştiriler yer almıştır. Buna karşın, dizinin empatiye dayalı anlatım biçimi ve karakter odaklı yapısı, çağdaş Türk dizileri arasında orjinal bir konumda değerlendirilmiştir.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ÖZGE ÜLGER YİĞİT Kaynak: HABER MERKEZİ

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