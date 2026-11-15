Nvidia CEO'su Jensen Huang hakkında ortaya atılan evlilik dışı ilişki iddiaları tüm dünyada gündem olurken, gözler diğer milyarderlerin özel hayatına çevrildi. Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates ve son olarak Jensen Huang’ın aksine, Mayıs 2012'den bu yana Priscilla Chan ile evliliğini sürdüren Meta'nın kurucusu Mark Zuckerberg 'eşini aldatmayan son milyarder' olarak anılmaya başlandı.

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Dünyanın en zengin isimleri arasında yer alan teknoloji milyarderlerinin özel hayatları yeniden gündeme geldi. Nvidia'nın kurucusu Jensen Huang hakkında ortaya atılan yasak ilişki iddiaları, Elon Musk, Jeff Bezos ve Bill Gates gibi isimlerin geçmişte yaşadığı evlilik tartışmalarını da yeniden gündeme taşıdı. Sosyal medya kullanıcıları ise bu isimleri Mark Zuckerberg'in uzun yıllardır devam eden evliliğiyle karşılaştırmaya başladı.

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Mark Zuckerberg ile Priscilla Chan, 2003 yılında Harvard Üniversitesinde öğrenciyken tanıştı. Yaklaşık dokuz yıl süren birlikteliklerinin ardından Mayıs 2012'de evlenen çift, üç çocuk sahibi oldu. Zuckerberg'in evliliğini uzun yıllardır sürdürmesi, teknoloji dünyasındaki diğer milyarderlerin özel hayatlarıyla yapılan karşılaştırmalarda öne çıktı.

Sadakat sınavından geçti! Ünlü CEO ‘Eşini aldatmayan son milyarder’ ilan edildi

“EŞİNİ ALDATMAYAN SON MİLYARDER”

Mayıs 2012'den bu yana Priscilla Chan ile evliliğini sürdüren Meta'nın kurucusu Mark Zuckerberg "eşini aldatmayan son milyarder" olarak anılmaya başlandı.

Sadakat sınavından geçti! Ünlü CEO ‘Eşini aldatmayan son milyarder’ ilan edildi

Tesla ve SpaceX'in sahibi Elon Musk, çok sayıda ilişkisi ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelirken Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, 25 yıllık eşi MacKenzie Scott ile ihanet iddialarının ardından boşandı. Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates'in Melinda French Gates ile 27 yıl süren evliliği de ihanet iddiaları ve Jeffrey Epstein bağlantısına ilişkin tartışmaların gölgesinde sona erdi.

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Google'ın kurucu ortağı Sergey Brin'in evlilikleri de benzer ilişki iddialarıyla gündeme geldi. Son olarak Nvidia CEO'su Jensen Huang hakkında ortaya atılan evlilik dışı ilişki iddiaları, teknoloji dünyasının milyarder isimlerinin özel hayatlarına yönelik tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Diğer milyarderlerin evlilikleriyle ilgili tartışmalar sürerken Zuckerberg'in Priscilla Chan ile birlikteliğini devam ettirmesi sosyal medyada dikkat çekti. Kullanıcılar, Meta'nın kurucusunu "sadık kalan son milyarder" olarak nitelendirmeye başladı.

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