Nvidia CEO'su Jensen Huang hakkındaki evlilik dışı ilişki iddialarına bir yenisi daha eklendi. New York Times, Huang'ın Çinli ajan olduğu öne sürülen Alice Huang'ın ardından şirketin üst düzey yöneticilerinden Kimberly Powell ile de ilişki yaşadığını ileri sürdü. Görevden alınabileceği iddiaları gündeme gelen Huang'a Elon Musk'tan ise sürpriz bir teklif geldi. Musk, "Jensen'ı işe al" çağrısına "Onur duyarım" cevabını verdi.

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Dünyanın en büyük çip üreticilerinden Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang hakkındaki yasak ilişki iddialarına bir yenisi eklendi. New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre Huang'ın, Çin istihbaratıyla bağlantılı olduğu öne sürülen Alice Huang ile ilişkisinin yanı sıra şirketin üst düzey yöneticilerinden Kimberly Powell ile de evlilik dışı ilişki yaşadığı ileri sürüldü.

'Yasak ilişki' skandalında yeni perde! Nvidia CEO'sunun koltuğu sallanıyor! Musk’tan Huang’a sürpriz teklif

ŞİRKET İÇİNDE DE YASAK İLİŞKİ İDDİASI

Nvidia'nın beş eski çalışanına dayandırılan haberde, Huang ile Sağlık Hizmetlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Kimberly Powell arasındaki ilişkinin şirket içerisinde konuşulduğu ancak daha önce kamuoyuna yansımadığı belirtildi.

İkilinin, Nvidia'nın mart ayında California eyaletinin San Jose kentinde bir otelde düzenlediği konferansa birlikte katıldığı aktarıldı. Haberde, çevredeki bir kişinin Huang ve Powell'ın samimi görüntülerini cep telefonuyla kaydettiği, Huang'ın korumalarının ise kayıt yapan kişiden gizlilik sözleşmesi imzalamasını istediği öne sürüldü.

Huang ve Powell'ın halen başka kişilerle evli olduğu belirtilirken, 2008'den bu yana Nvidia'da çalışan Powell'ın çip teknolojisinin yükseköğretim ve sağlık alanlarında kullanılmasına yönelik programları yönettiği kaydedildi.

'Yasak ilişki' skandalında yeni perde! Nvidia CEO'sunun koltuğu sallanıyor! Musk’tan Huang’a sürpriz teklif

GÖREVDEN ALINMASI GÜNDEMDE

Öte yandan Wall Street Journal'ın çarşamba günü yayımladığı haberde, Nvidia yönetim kurulunun Huang hakkındaki iki ayrı evlilik dışı ilişki iddiasının ardından CEO'nun görevden alınmasını değerlendirdiği öne sürüldü.

‘JENSEN’I İŞE AL’ ÇAĞRISINA SESSİZ KALMADI

İddialar gündemdeki yerini korurken Tesla ve SpaceX'in sahibi Elon Musk'tan da dikkat çeken bir açıklama geldi. X platformunda bir kullanıcının, "Elon, lütfen Jensen'ı işe al" mesajına Musk, "Onur duyarım" cevabını verdi. Musk'ın bu sözleri sosyal medyada gündem oldu.

'Yasak ilişki' skandalında yeni perde! Nvidia CEO'sunun koltuğu sallanıyor! Musk’tan Huang’a sürpriz teklif

ÇİN AJANI İDDİASIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Huang hakkındaki ilk iddialar, 29 Ekim'de New York Times'ta yayımlanan haberle gündeme gelmişti. Haberde, CEO'ya yakın olduğu belirtilen Çinli iş insanı Alice Huang'ın Pekin yönetimine istihbarat amacıyla bilgi sızdırdığı ileri sürülmüştü.

İddiaların ardından Nvidia, CEO'sunun yabancı istihbarat faaliyetlerinin hedefi olduğuna ilişkin haberler üzerine bağımsız soruşturma başlatacağını duyurmuştu. Huang da çalışanlarına gönderdiği e-postada ailesinden ve çalışma arkadaşlarından özür dilediğini belirterek yönetim kurulunun başlattığı bağımsız soruşturmayı desteklediğini açıklamıştı.

'Yasak ilişki' skandalında yeni perde! Nvidia CEO'sunun koltuğu sallanıyor! Musk’tan Huang’a sürpriz teklif

Pekin yönetimi ise Alice Huang ile Jensen Huang arasında ilişki bulunduğu ve Çin adına istihbarat toplandığı yönündeki iddiaları reddetmiş, haberleri Çin'e yönelik bir "karalama kampanyası" olarak nitelendirmişti.

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