ABD'li teknoloji devinde casusluk krizi! Nvidia CEO'sundan 'ihanet' itirafı geldi

Nvidia CEO'su Jensen Huang, Çin istihbaratı adına çalıştığı öne sürülen Çinli iş kadını Alice Huang ile yakın ilişki kurduğu iddialarıyla gündeme gelmişti. İddiaların ardından eşine sadakatsiz davrandığını kabul eden Huang, ailesinden, çalışanlarından ve hissedarlarından özür dilerken, şirket yönetimi de konuyla ilgili bağımsız soruşturma başlattı.

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Nvidia Yönetim Kurulu, kurucu ortak ve Üst Yönetici (CEO) Jensen Huang'ın Çin istihbaratına çalıştığından şüphelenilen bir kadınla kişisel ilişki yaşadığını kabul etmesinin ardından bağımsız bir soruşturma başlattı.

CEO Jensen Huang, özel hayatı ve ulusal güvenlik tartışmalarıyla ilişkili iddiaların ardından sessizliğini bozdu. Eşine sadık kalmadığını kabul eden Huang, yaptıklarından dolayı pişmanlık duyduğunu açıkladı.

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"TÜM SORUMLULUĞUNU ÜSTLENİYORUM"

Nvidia çalışanlarına e-posta gönderen Huang, davranışlarının eşini ve çocuklarını incittiğini belirterek hiçbir mazeretinin olmadığını ifade etti. Ailesinin kendisine yıllardır sevgi ve destek verdiğini ancak onların güvenini boşa çıkardığını söyleyen Huang, yaşananların tüm sorumluluğunu üstlendiğini vurguladı.

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Huang, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Hayatım boyunca ailem bana sevgi ve destek verdi. Dürüstlüğümü ve sadakatimi hak ediyorlar. Ancak ben onları hayal kırıklığına uğrattım ve birlikte kurduğumuz hayata zarar verdim. Yaptıklarımın ve neden olduğum üzüntünün tüm sorumluluğunu üstleniyorum ve bununla birlikte gelecek eleştirileri kabul ediyorum."

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Nvidia CEO'su, şirket çalışanlarına, yönetim kurulu üyelerine, iş ortaklarına ve hissedarlara da seslenerek liderlik sorumluluğunu gerektiği gibi yerine getiremediğini kabul etti. Şirkete bağlılığının sürdüğünü belirten Huang, güveni yeniden kazanmak için çalışacağını söyledi.

Ülkesini ve şirketini sevdiğini vurgulayan Huang, "Nvidia'yı korumaya ve ABD'nin ulusal güvenliğini desteklemeye kararlıyım" ifadelerini kullandı.

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ÇİN İSTİHBARATI İDDİASIYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Huang'ın özür mesajı, The New York Times gazetesinin yayımladığı istihbarat iddialarının ardından geldi. Gazetenin geçen hafta yayımladığı haberde, Nvidia CEO'su Huang'a yakın olduğu belirtilen Çinli iş insanı Alice Huang'ın Pekin'e istihbarat amacıyla "bilgi sızdırdığı" öne sürülmüştü.

İsmi açıklanmayan kaynaklara dayandırılan haberde, Alice Huang'ın Nvidia CEO'su Jensen Huang ile yakın ilişkisi olduğu ve şirketin ürettiği çipleri Çin'e yönlendirmiş olabileceği iddia edilmişti.

Nvidia Yönetim Kurulu, Huang'ın yabancı istihbarat faaliyetinin hedefi olduğuna ilişkin haberlerin ardından bağımsız soruşturma başlatacağını duyurmuştu.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: ANADOLU AJANSI

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