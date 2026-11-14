Sergen Yalçın'dan Fransa maçı için sürpriz karar! 5-6 değişiklik olabilir

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fransa ile oynanacak kritik karşılaşma öncesinde galibiyet mesajı verdi. Kadroda 5-6 değişiklik yapabileceklerini belirten Yalçın, Fransa karşısında daha savunmacı bir oyun tercih edeceklerini söyledi.

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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Fransa ile deplasmanda oynanacak karşılaşma öncesinde basın mensuplarının sorularını cevapladı. Galibiyete ihtiyaç duyduklarını belirten Yalçın, kadroda ve oyun planında değişikliklere gidebileceklerinin sinyalini verdi.

Matmut Atlantique Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Yalçın, bazı futbolcuların fiziksel olarak henüz hazır olmadığını ifade ederek, "Millî takımımızın ve ülkemizin galibiyete ihtiyacı var. Fiziksel olarak hazır olmayan bazı oyuncularımız var. Onları da belli sürelerde kullanmaya çalışıyoruz. Bazen pozisyon, bazen format değişikliği yapıyoruz. Belçika maçını başka formatta oynadık, Fransa maçını başka formatta oynayacağız. 5-6 farklı oyuncu olabilir. Ferdi ve Uğurcan'ın durumları bu akşam belli olacak" dedi.

"BİRAZ SABIRLI OLMAK LAZIM"

Göreve yeni geldiklerini hatırlatan deneyimli teknik adam, takımda kısa sürede büyük değişiklikler beklenmemesi gerektiğini söyledi.

Belçika karşılaşmasında takımın reaksiyon gösterdiğini belirten Yalçın, bu dönemi gelecek maçlara hazırlık süreci olarak değerlendirdi. Yalçın, "Biz yeni geldik, 2-3 günde futbolda bir şeylerin değişmesi çok zor. Ufak dokunuşlar yapmaya çalıştık. Bundan sonraki sürecin hazırlığı gibi oldu. Biraz sabırlı olmak lazım. Çok erken hareket ediyoruz. 6 günde 2 maça çıkacağız, bu bölümde işlerin ne kadar değişeceğini de sorgulamak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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FRANSA MAÇINDA DAHA SAVUNMACI OYUN

UEFA Uluslar A Ligi'nin yüksek rekabet seviyesine dikkat çeken Yalçın, bu düzeyde mücadele edebilmek için takımın fiziksel olarak yüzde 100 hazır olması gerektiğini vurguladı. Fransa karşılaşmasında oyun planının değişeceğini belirten Yalçın, forvetsiz oynama gibi bir düşüncelerinin bulunmadığını ancak savunma güvenliğini ön planda tutacaklarını dile getirdi.

Yalçın, "Yarınki maçta biraz daha savunmacı pozisyonda kalacağız. Geçen maç öyle oynamadık ama biraz daha arka planı sağlama almak istiyoruz. Güçlü ve sert bir takıma karşı başka özelliklerimizi ortaya çıkarmaya çalışacağız" diye konuştu.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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