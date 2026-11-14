Spor

İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan A Milli Takım sözleri: Bir olumsuzluk var

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 15 Kasım Pazar günü TSİ 22.45'te oynanacak Fransa karşılaşmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Bordeaux kentindeki Matmut Atlantique Stadyumu'nda oynanacak Fransa maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Bu çocuklar çok şeyi başardı, inşallah Cenab-ı Allah, Fransa maçıyla mağlubiyet serisini galibiyet serisine çevirir. Bir olumsuzluk var, Allah nasip ederse eski haline dönecek" dedi.

UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup'ta puanı bulunmayan A Milli Futbol Takımı, 5 mağlubiyetle son sırada yer alıyor.
Başlık ResmiUEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup'ta puanı bulunmayan A Milli Futbol Takımı, 5 mağlubiyetle son sırada yer alıyor.

"BU ÇOCUKLAR BAŞARACAK"

TRT Spor'a konuşan TFF Başkanı, "Bir türlü o istediğimiz goller olmuyor, çok kolay goller yiyoruz. Onun da çaresini bulacaklar. Belçika maçında üzüldük. Galip de gelebilirdik ama bu çocuklar başaracak" ifadelerini kullandı.

İbrahim Hacıosmanoğlu
Başlık Resmiİbrahim Hacıosmanoğlu

"BASİT GOLLER YEDİK"

İbrahim Hacıosmanoğlu, "Belçika maçında 30 dakikaya baktığımızda çok güzel, Arda Güler'in jeneriklik golü var. 2'yi 3'ü de atacak pozisyonlarımız oldu. Sonra basit goller yedik. Çocukların hepsi kaliteli, inşallah iyi günler bizi bekliyor" açıklamasını yaptı.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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