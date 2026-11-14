UEFA Uluslar A Ligi'nde kritik sınav: Türkiye ile Fransa 8'inci randevuda

Türkiye ile Fransa, UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup 6'ncı maçında 15 Kasım Pazar günü oynayacakları maçla 8'nci defa karşılaşacak. A Ligi'ndeki dört grubun son sırasında yer alan 4 takımdan en kötü puan ve averaja sahip 2 takım doğrudan B Ligi'ne düşecek, diğer 2 takım B Ligi'nden gelen 2 takımla play-off oynayacak.

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A Milli Futbol Takımımız ile Fransa arasında oynanan 4'ü resmi, 3'ü özel olmak üzere geride kalan 7 maçta; Türkiye 1, Fransa 5 defa galip geldi, 1 maç da beraberlikle sona erdi. Fransa 14, Ay-yıldızlı ekip ise 5 gol attı.

UEFA Uluslar A Ligi'ndeki 4 grubun son sırasında yer alan 4 takımdan en kötü puan ve averaja sahip 2 takım doğrudan B Ligi'ne düşecek, diğer 2 takım B Ligi'nden gelen 2 takımla play-off oynayacak.

İLK MAÇ 1996'DA

Türkiye ile Fransa A milli takımları tarihlerinde ilk defa 1996 yılında karşılaştı. Parc des Princes'te oynanan özel maçta Fransa, sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı. Müsabakada golleri Laurent Blanc, Reynald Pedros, Youri Djorkaeff ve Robert Pires kaydetti.

UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup 5'inci maçında A Milli Takım, İzmir'de Belçika'ya 2-1 yenildi.

SON MAÇ EYLÜLDE

İki takım arasındaki son mücadele UEFA Uluslar A Ligi'nin ilk haftasında oynandı. Kocaeli'de oynanan karşılaşmayı Fransa, Kylian Mbappe'nin golüyle 1-0 kazandı. Türkiye, Uğurcan Çakır'ın 87'de gördüğü kırmızı kartla mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

FRANSA B MİLLİ TAKIMI İLE 2 MAÇ

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Fransa B Milli Futbol Takımı'yla da daha önce Akdeniz Kupası'nda 2 maç yaptı. Milli takım, 3 Nisan 1955'te İstanbul'da yapılan maçta Fransa B Milli Futbol Takımı ile 0-0 berabere kaldı, 25 Aralık 1955'te ise rakibine Paris'te 3-1 yenildi.

1'inci Grup'ta oynadığı 5 maçı da kaybeden Türkiye (-10 averaj), 2'nci Grup'ta Sırbistan (-7 averaj), 3'üncü Grup'ta Çekya'nın (-10 averaj) puanı bulunmuyor. 4'üncü Grup'taki Norveç ise 3 puana sahip.

ARALARINDAKİ MAÇLAR

Türkiye ile Fransa A milli takımları arasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Tarih Yer Organizasyon Sonuç

25.09.2026 Kocaeli UEFA Uluslar Ligi 0-1

14.10.2019 Paris EURO 2020 Elemeleri 1-1

08.06.2019 Konya EURO 2020 Elemeleri 2-0

05.06.2009 Lyon Özel 0-1

26.06.2003 Paris Konfederasyon Kupası 2-3

15.11.2000 İstanbul Özel 0-4

09.06.1996 Paris Özel 0-4

Not: Maç sonuçlarında Türkiye ilk takım olarak alınmıştır.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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