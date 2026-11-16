Türkiye'nin A Ligi'nde kalma umudu son maça kaldı

Uluslar A Ligi 1. Grup altıncı ve son maçında Fransa'ya kaybederek grubu puansız son sırada tamamlayan A Milli Takımı'nın play-off oynama şansı tek maça bağlı. Ay yıldızlılar, Sırbistan'ın averaj ve gol sayısına göre play-off oynayarak A Ligi’nde kalma şansı yakalayabilir.

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UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup altıncı ve son maçında Fransa'ya 2-1 mağlup olan A Milli Futbol Takımı, grubu puansız son sırada bitirdi.

A LİGİ'NDE KALMA İHTİMALİ SÜRÜYOR

A Milli Takım'ın, UEFA Uluslar A Ligi'nde kalma ihtimali sürüyor. A Ligi'nde bulunan 4 grupta, son sırada yer alan takımlar arasında en kötü iki ekip doğrudan B Ligi'ne düşerken, grubunu son sırada tamamlayan diğer iki takım ise play-off oynama hakkını elde edecek.

A Ligi 1. Grup'ta puansız son sırada kalan ay-yıldızlı ekip, -11 averajla grubu tamamladı. 3. Grup'ta son sıradaki puansız Çekya da -11 averaja sahip ancak attığı gol Türkiye'den az olduğu için B Ligi'ne düşmesi kesinleşen ilk takım oldu.

Fransa - Türkiye

SIRBİSTAN MAÇI SONRASI NETLEŞECEK

B Ligi'ne düşecek diğer ekip ise 2. Grup'ta puansız son sırada yer alan ve -7 averaja sahip Sırbistan'ın bugün deplasmanda Yunanistan ile oynayacağı maçla belli olacak. Sırbistan averajını -11'den aşağıda tutarsa A Ligi'nde kalmak için play-off oynama hakkını elde edecek. Sırbistan'ın da -11 averaja gelmesi halinde ise Türkiye ve Sırbistan'ın attığı gol sayılarında önde olan takım, A Ligi'nde kalmak için play-off oynayacak, diğer ekip ise B Ligi'ne düşecek. A Ligi 4. Grup'ta son sırada yer alan bir maçı eksik Galler'in 3 puanı bulunuyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: ANADOLU AJANSI

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