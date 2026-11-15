Türkiye'nin Fransa maçı 11'i belli oldu: Sergen Yalçın'dan sürpriz kadro

A Milli Futbol Takımı, Uluslar A Ligi 1. Grup'taki altıncı ve son maçında deplasmanda Fransa ile karşı karşıya geliyor. A Ligi'nde oynadığı ilk 5 maçı da kaybeden milli takım 1. Grup'ta puansız olarak son sırada yer alıyor. Grupta İtalya ve Fransa'nın 10'ar, Belçika'nın ise 9 puanı bulunuyor. Karşılaşma öncesi takımların 11'leri netleşti.

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Zinedine Zidane'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Fransa, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki son maçında Sergen Yalçın yönetiminde ikinci karşılaşmasına çıkan Türkiye'yi konuk ediyor. Bordeaux şehrindeki Matmut Atlantique Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.45'te başlayacak. Mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonundan Chris Kavanagh yönetecek.

İLK 11'LER

Fransa: Maignan, Kumbedi, Jacquet, Konate, Diouf, Da Cunha, Rabiot, Cherki, Barcola, Olise, Mbappe.

Türkiye: Berke, Zeki, Emirhan, Merih, Abdülkerim, Eren, İsmail, Hakan, Arda, Can Uzun, Deniz.

GRUPTA SON SIRADA YER ALIYOR

A Ligi'nde oynadığı ilk 5 maçı da kaybeden milli takım 1. Grup'ta puansız olarak son sırada yer alıyor.

Türkiye, Kocaeli'de Fransa'ya 1-0, Bursa'da İtalya'ya 4-1, deplasmanda Belçika'ya 3-0, Bologna'da İtalya'ya 3-1 ve İzmir'de Belçika'ya 2-1 kaybetti.

Grupta İtalya ve Fransa'nın 10'ar, Belçika'nın ise 9 puanı bulunuyor.

A LİGİ'NDE KALMA İHTİMALİ

A Milli Futbol Takımı'nın, grupta oynadığı 5 maçı da kaybetmesine rağmen A Ligi'nde kalma ihtimali sürüyor.

A Ligi'ndeki dört grubun son sırasında yer alan 4 takımdan en kötü puan ve averaja sahip 2 takım doğrudan B Ligi'ne düşecek, diğer 2 takım B Ligi'nden gelen 2 takımla play-off oynayacak.

Son maçlar öncesinde 1. Grup'ta Türkiye (-10 averaj), 2. Grup'ta Sırbistan (-7 averaj), 3. Grup'ta Çekya'nın (-10 averaj) puanı bulunmuyor. 4. Grup'taki Norveç ise 3 puana sahip.

ABDÜLKERİM DÖNÜYOR, OZAN CEZALI

Ay-yıldızlı ekipte kart cezası biten Abdülkerim Bardakcı, Fransa karşısında forma giyebilecek.

Belçika maçında gördüğü kartla cezalı duruma düşen ve kamptan ayrılan Ozan Kabak ise Fransa karşısında sahada olamayacak.

TÜRKİYE İLE FRANSA 8. KEZ KARŞI KARŞIYA

Türkiye ile Fransa, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup altıncı maçında oynayacakları maçla 8. kez karşılaşacak. Geride kalan 7 maçta Türkiye 1, Fransa 5 kez galip geldi, 1 maç da beraberlikle sona erdi.

MİLLİLER 660. MAÇINA FRANSA KARŞISINDA ÇIKIYOR

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup altıncı ve son maçında deplasmanda Fransa ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı, tarihindeki 660'ıncı müsabakaya çıkacak. Türkiye, 103 yıllık tarihinde 370'i resmi, 289'u özel 659 maç oynayıp 1'i hükmen 260 galibiyet, 151 beraberlik, 248 yenilgi yaşadı.

A MİLLİ TAKIM'IN ADAY KADROSU

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki Türkiye'nin 24 kişilik aday kadrosu şöyle:

Kaleci: Berke Özer (Lille), Ersin Destanoğlu (Al Jazira), Serhat Öztaşdelen (Kocaelispor), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Ahmetcan Kaplan (NEC Nijmegen), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al Ahli), Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor), Zeki Çelik (Roma)

Orta saha: Arda Güler (Real Madrid), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü, Salih Özcan (Beşiktaş)

Forvet: Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, Yunus Akgün (Galatasaray), Enes Ünal (Getafe), İlhan Fakılı (Beşiktaş), Oğuz Aydın (Fenerbahçe)

FRANSA'NIN ADAY KADROSU

Teknik direktör Zinedine Zidane yönetimindeki Fransa'nın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Mike Maignan (Milan), Guillaume Restes (Toulouse), Robin Risser (Lens)

Defans: Andy Diouf (Inter), Malo Gusto (Chelsea), Jeremy Jacquet (Liverpool), Pierre Kalulu (Juventus), Ibrahima Konate (Real Madrid), Adrien Truffert (Bournemouth) Dayot Upamecano (Bayern Münih), Leny Yoro (Manchester United)

Orta Saha: Eduardo Camavinga (Real Madrid), Rayan Cherki (Manchester City), Lucas Da Cunha (Como), Adrien Rabiot (Milan), Aurelien Tchouameni (Real Madrid), Warren Zaire-Emery (PSG)

Forvet: Bradley Barcola (Liverpool), Desire Doue (PSG), Kylian Mbappe (Real Madrid), Michael Olise (Bayern Münih), Pablo Pagis (Paris), Marcus Thuram (Inter)

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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