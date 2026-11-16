Türkiye'de yaşayan İsrail karşıtı Filistinli vatandaşlarını takip ederek, bilgi sızdırdığı iddia edilen dedektif Serkan Çiçek ve avukat Tuğrulhan Dip hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İki şüpheli hakkında 15'er yıldan 20'şer yıla kadar hapis cezası istendi. Çiçek'in takipten 4 bin dolar aldığı öne sürülürken 7 polisten bilgi aldığı, telefonundan 5 bin 245 kişilik rehber kaydı çıktığı belirlendi.

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Türkiye'de yaşayan ve İsrail'in Orta Doğu politikalarına karşı çıkan Filistinlileri takip ederek haklarında bilgi topladığı öne sürülen özel dedektif Serkan Çiçek ile kendisine yasa dışı yollarla veri sağladığı iddia edilen avukat Tuğrulhan Dip hakkındaki soruşturma tamamlandı.

KOD ADI 'FAYSAL AL-RASHİD'

Sabah gazetesinden Sema Demir’in haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, Serkan Çiçek'in İsrail Çevrimiçi Operasyon Merkezi (İÇOM) mensubu olduğu belirtilen 'Faysal Al-Rashid' kod adlı kişiyle bağlantı kurduğu aktarıldı.

5 bin 245 kişilik liste, 4 bin dolar! Filistinlileri adım adım izlemişler, casusluk dosyasında çarpıcı ayrıntılar

4 BİN DOLAR KARŞILIĞINDA TAKİP İDDİASI

İddianameye göre, Temmuz 2025'te kurulan iletişimde Çiçek'ten, İsrail'in Orta Doğu politikalarına muhalif Filistin uyruklu Türk vatandaşı Ayman A.'nın takip edilmesi istendi. Bunun üzerine harekete geçen Çiçek'in, fiziki takip ve fotoğrafla belgeleme çalışmaları yaptığı, bu faaliyet karşılığında 4 bin dolar aldığı öne sürüldü.

Söz konusu ödemenin Çiçek'in yanı sıra kız kardeşi, erkek kardeşi ve dini nikahlı eşine ait banka hesapları üzerinden gerçekleştirildiği iddianamede yer aldı.

5 bin 245 kişilik liste, 4 bin dolar! Filistinlileri adım adım izlemişler, casusluk dosyasında çarpıcı ayrıntılar

MESAJLAŞMALAR İDDİANAMEYE GİRDİ

Soruşturma dosyasında, 'Faysal Al-Rashid' kod adlı kişinin Çiçek'e mesajlaşma uygulaması üzerinden "Türkiye dedektifi" şeklinde mesaj göndererek iletişim başlattığı belirtildi. İddianameye göre, şüpheli daha sonra takip edilmesi istenen Ayman A.'nın bilgilerini Çiçek'e iletti ve kendisini dolandırıcılık şüphesiyle araştırma yaptırmak isteyen biri olarak tanıttı.

YASA DIŞI VERİ PANELLERİ KULLANILDIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

İddianamede, Serkan Çiçek'in takip faaliyetlerini avukat Tuğrulhan Dip'in yasa dışı veri panelleri üzerinden elde ettiği bilgilerden yararlanarak gerçekleştirdiği iddia edildi.

Ayman A.'nın elde edilen bilgilerinin İsrail Çevrimiçi Operasyon Merkezi'ne aktarılmasının Türkiye açısından ciddi güvenlik riskleri oluşturabileceği değerlendirmesine de yer verildi.

5 bin 245 kişilik liste, 4 bin dolar! Filistinlileri adım adım izlemişler, casusluk dosyasında çarpıcı ayrıntılar

7 POLİS MEMURU BİLGİ SAĞLADI

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, Serkan Çiçek'in bazı kolluk görevlileriyle iletişim kurduğu tespit edildi. Araştırma sonucunda 7 polis memurunun Çiçek'e bilgi sağladığının belirlendiği, bağlantılı polisler hakkında da adli işlem yapıldığı aktarıldı. Öte yandan, takip edildiği belirtilen Ayman A. hakkında herhangi bir adli işlem kaydının bulunmadığı kaydedildi.

TELEFONUNDAN 5 BİN 245 KİŞİLİK REHBER ÇIKTI

Şüpheli Serkan Çiçek'in cep telefonunda yapılan incelemede 5 bin 245 kişiye ait kayıt ve çok sayıda fotoğraf bulunduğu belirtildi. İddianamede ayrıca Çiçek'in 2019 yılında 'Pandora Dedektiflik' adıyla sosyal medya hesabı oluşturduğu ve Tuğrulhan Dip ile irtibat kurduğu bilgisine yer verildi. Dip'in de casusluk soruşturmaları kapsamında işlem gören dedektiflere maddi menfaat karşılığında bilgi topladığı ileri sürüldü.

İKİ ŞÜPHELİ İÇİN 20'ŞER YIL HAPİS İSTEMİ

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Serkan Çiçek ve Tuğrulhan Dip hakkında, 'devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme' suçundan 15'er yıldan 20'şer yıla kadar hapis cezası talep edildi.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: HABER MERKEZİ

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